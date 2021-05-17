Пас пяткой и вратарь на газоне. ВИДЕО эффектного гола Металлиста 1925 в ворота Вереса

"Верес" мог оформить выход в УПЛ в матче с "Металлистом 1925", но команда Кривенцова имела другие планы. Харьковчане нанесли ровенчанам сокрушительное поражение со счетом 4:1. Второй гол стал настоящим украшением не только матча, но и всего чемпионата. Пономарь после проникающего паса в штрафную пятой оставил мяч на Артема Габелока, а воспитанник "Шахтера", положив финтом голкипера на газон, пробил мимо защитников, которые успели стать в ворота. Шедевр!

Напомним, что "Верес" лидирует в Первой лиге, "Металлист 1925" благодаря победе над ровенчанами вернулся на третье место, дающее путевку в Премьер-лигу. Отставание харьковчан от лидера за четыре тура до окончания чемпионата составляет восемь очков.