Первая лига
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Качественные замены Чижевского! Украина футбольная с Иваном Кривошеенко
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Очередной выпуск аналитической программы "Украина футбольная", в которой обсуждают Первую и Вторую лиги. Гость - Иван Кривошеенко.
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В выпуске:
- "Агробизнес" начинает и выигрывает, "Николаев" набрал хороший ход
- "Металлист 1925" прерывает замечательную серию "Вереса", "Прикарпатье" и "Авангард" снова выигрывают
- Вторая лига: суперматчи в обеих группах, зрительский рекорд "Металла"
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