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Качественные замены Чижевского! Украина футбольная с Иваном Кривошеенко

Первая лига
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Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Качественные замены Чижевского! Украина футбольная с Иваном Кривошеенко

Фото: ПФЛ

UA-Футбол
Новина українською

Очередной выпуск аналитической программы "Украина футбольная", в которой обсуждают Первую и Вторую лиги. Гость - Иван Кривошеенко.

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В выпуске:

  • "Агробизнес" начинает и выигрывает, "Николаев" набрал хороший ход
  • "Металлист 1925" прерывает замечательную серию "Вереса", "Прикарпатье" и "Авангард" снова выигрывают
  • Вторая лига: суперматчи в обеих группах, зрительский рекорд "Металла"

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В статье: Иван Кривошеенко Украина футбольная
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