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Минус Пыняшко и Кожанов. Еще три игрока покинули Минай

Первая лига
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В Первой лиге мы увидим совсем иную команду

Минус Пыняшко и Кожанов. Еще три игрока покинули Минай

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Три футболиста покинули "Минай". Об этом передает Meta-ratings.

По информации источника, контракты с клубом расторгли украинские полузащитники Денис Кожанов, Василий Пыняшко, а также нигерийский нападающий Угочукву Одуэньи.

Василий отметился в прошедшем сезоне двумя голами, в то время как Денис и Угочукву остались без точных выстрелов. Отметим, что ранее "Минай" также покинули Шиндер, Каниболоцкий и Матич.

Читайте такжеРасформирование Миная в планы руководства клуба не входит - СМИ

Ранее была информация, что после вылета из УПЛ "Минай" может возглавить иностранный наставник.

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В статье: Денис Кожанов ФК Минай Василий Пиняшко
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Источник:
Meta-ratings

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