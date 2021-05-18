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Минус Пыняшко и Кожанов. Еще три игрока покинули Минай
В Первой лиге мы увидим совсем иную команду
Фото: ФК Минай
Три футболиста покинули "Минай". Об этом передает Meta-ratings.
По информации источника, контракты с клубом расторгли украинские полузащитники Денис Кожанов, Василий Пыняшко, а также нигерийский нападающий Угочукву Одуэньи.
Василий отметился в прошедшем сезоне двумя голами, в то время как Денис и Угочукву остались без точных выстрелов. Отметим, что ранее "Минай" также покинули Шиндер, Каниболоцкий и Матич.
Ранее была информация, что после вылета из УПЛ "Минай" может возглавить
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