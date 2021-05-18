Минус Пыняшко и Кожанов. Еще три игрока покинули Минай

Три футболиста покинули "Минай". Об этом передает Meta-ratings.

По информации источника, контракты с клубом расторгли украинские полузащитники Денис Кожанов, Василий Пыняшко, а также нигерийский нападающий Угочукву Одуэньи.

Василий отметился в прошедшем сезоне двумя голами, в то время как Денис и Угочукву остались без точных выстрелов. Отметим, что ранее "Минай" также покинули Шиндер, Каниболоцкий и Матич.

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