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Шесть игроков Металлиста 1925 могут покинуть клуб по окончании сезона
Этим летом у футболистов заканчиваются контракты
фото - ФК Металіст 1925
У шести игроков харьковского "Металлиста-1925" заканчиваются контракты.
Защитники Максим Жичиков (25 матчей, 1 гол в текущем чемпионате Первой лиги) и Артур Западня (11 матчей), полузащитники Андрей Савицкий (3 матча) и Олег Голодюк (9 матчей, 1 гол) с 1 июля могут стать свободными агентами.
Арендные договора заканчиваются у полузащитника Дмитрия Крыськива (21 матч, 1 гол), а также нападающего Артема Холода (17 матчей, 1 гол)
Напомним, что команда Валерия Кривенцова занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 50 очков.
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