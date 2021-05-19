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Шесть игроков Металлиста 1925 могут покинуть клуб по окончании сезона

Первая лига
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Этим летом у футболистов заканчиваются контракты

Шесть игроков Металлиста 1925 могут покинуть клуб по окончании сезона

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

У шести игроков харьковского "Металлиста-1925" заканчиваются контракты.

Защитники Максим Жичиков (25 матчей, 1 гол в текущем чемпионате Первой лиги) и Артур Западня (11 матчей), полузащитники Андрей Савицкий (3 матча) и Олег Голодюк (9 матчей, 1 гол) с 1 июля могут стать свободными агентами.

Арендные договора заканчиваются у полузащитника Дмитрия Крыськива (21 матч, 1 гол), а также нападающего Артема Холода (17 матчей, 1 гол)

Напомним, что команда Валерия Кривенцова занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 50 очков.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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