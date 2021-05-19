Форвард Металлиста 1925 Пономарь: У нас одна задача – это выход в УПЛ

Нападающий "Металлиста 1925" Виталий Пономарь рассказал о победе над "Вересом" (4:1) и задачах команды на сезон.

"Верес" удалось обыграть за счет огромного желания, самоотдачи и выполнение тренерской установки на матч. У нас одна задача – это выход в украинскую Премьер-лигу. У меня действующий контракт с клубом и ближайшее будущее связываю с "Металистом 1925", - сказал Пономарь

Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги 30-летний Пономарь в составе "Металлиста 1925" провел восемь матчей и забил четыре мяча.