Форвард Вереса восстановился после травмы и готов помочь своей команде

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик, пропустивший из-за травмы поединки с "ВПК-Агро" и "Металлистом 1925", уже тренируется в общей группе и готов помочь своей команде в календарном матче 27 тура Первой лиги с "Альянсом", который состоится в Млынове 21 мая. Об этом сообщает Meta-ratings.

Отметим, что в текущем сезоне Первой лиги 21-летний футболист во всех турнирах провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал две результативные передачи.

Возвращение в строй Гайдучика очень кстати, поскольку из-за дисквалификации вынужден пропустить поединок с "Альянсом" опытный нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук.

Напомним, что "Верес", несмотря на крупное поражение от "Металлиста-1925" в последнем туре (1:4), уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 58 очков.