Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Вереса восстановился после травмы и готов помочь своей команде
Николай Гайдучик тренируется уже в общей группе
Фото: Sport Arena
Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик, пропустивший из-за травмы поединки с "ВПК-Агро" и "Металлистом 1925", уже тренируется в общей группе и готов помочь своей команде в календарном матче 27 тура Первой лиги с "Альянсом", который состоится в Млынове 21 мая. Об этом сообщает Meta-ratings.
Отметим, что в текущем сезоне Первой лиги 21-летний футболист во всех турнирах провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал две результативные передачи.
Возвращение в строй Гайдучика очень кстати, поскольку из-за дисквалификации вынужден пропустить поединок с "Альянсом" опытный нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук.
Напомним, что "Верес", несмотря на крупное поражение от "Металлиста-1925" в последнем туре (1:4), уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 58 очков.
Популярное сейчас
- СМИ: Суркис не хочет отпускать Михайличенко на работу в УАФ
- Кубок Италии. Финал. Аталанта - Ювентус 1:2. Новое поколение побило новую силу
- Calciomercato: Шахтер предложил Локателли 5-летний контракт на 15 млн евро
- Первая лига. Шампанское подождет, Металлист 1925 красиво громит Верес
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет