  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Форвард Вереса восстановился после травмы и готов помочь своей команде
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Вереса восстановился после травмы и готов помочь своей команде

Первая лига
(1 голосов)

Николай Гайдучик тренируется уже в общей группе

Форвард Вереса восстановился после травмы и готов помочь своей команде

Фото: Sport Arena

Новина українською

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик, пропустивший из-за травмы поединки с "ВПК-Агро" и "Металлистом 1925", уже тренируется в общей группе и готов помочь своей команде в календарном матче 27 тура Первой лиги с "Альянсом", который состоится в Млынове 21 мая. Об этом сообщает Meta-ratings.

Отметим, что в текущем сезоне Первой лиги 21-летний футболист во всех турнирах провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал две результативные передачи.

Возвращение в строй Гайдучика очень кстати, поскольку из-за дисквалификации вынужден пропустить поединок с "Альянсом" опытный нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук.

Напомним, что "Верес", несмотря на крупное поражение от "Металлиста-1925" в последнем туре (1:4), уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 58 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Николай Гайдучик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...