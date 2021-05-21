Лучшая команда месяца в гостях у лидера и характер Авангарда. Анонс 27-го тура Первой лиги

"Верес" не смог обеспечить себе УПЛ и в прошлом туре разгромно проиграл "Металлисту 1925". Но сами харьковчане еще далеко не обеспечили путевку в элиту для себя. Лишь предстоит доказать собственные претензии команде Валерия Кривенцова как в 27-м туре в непростом выезде на Прикарпатье, так и в следующем, когда дома предстоит принимать "Черноморец".

Центральные матчи тура

"Прикарпатье" - "Металлист 1925". У Дерека Фрейтаса серьезная травма и он рискует пропустить около года из-за надрыва "крестов". На этом фоне вовремя разыгрался Виталий Пономарь, едва ли не в одиночку похоронивший лидера в прошлом туре. В этот раз нет у харьковчан дисквалифицированных, при этом у "Прикарпатья" не смогут сыграть Василий Француз и Роман Кузьмин. (Артур Кисляченко)

"Кремень" - "Агробизнес". После серии неудач команда из Кременчуга отнюдь не фаворит в борьбе за выживание. Так еще и принимать на фоне серии из пяти поражений предстоит команду с задачами, которая явно приедет за победой. "Агробизнес" после победы над "Черноморцем" снова в деле, так что отсутствием Александра Демченко у соперника команда Чижевского способна воспользоваться сполна. (Артур Кисляченко)

Не стоит пропускать

"Верес" - "Альянс". Уже сегодня "красно-черные" могут выйти в УПЛ. Так модно говорить. Другое дело, что подопечным Юрия Вирта будет оппонировать очень достойный соперник в лице команды Юрия Ярошенко. "Альянс" (делит 5-7 место) не проигрывает 9 (!) поединков подряд. Поэтому "Вересу" нужен замечательный настрой и тактический разбор игры соперника, который еще и по ходу матча очень неплохо усиливается со скамейки запасных. Даже при этом "Верес", лидер Первой лиги, будет фаворитом, как команда с наименьшим количеством поражений и наибольшим количеством забитых голов в чемпионате (вместе с "Агробизнесом"). У обеих команд серьезные потери из-за дисквалификации - не сыграют Немчанинов, Панасенко, Сергийчук (все - "Верес"), а также Лучик и Сидоренко ("Альянс"). (Тарас Вархоляк)

"Черноморец" - "Кристалл". Заработав одно очко в двух последних турах, одесситы серьезно ухудшили свое положение в турнирной таблицы. Да, они все еще идут на второй строчке, однако отрыв от харьковского "Металлиста 1925" теперь равен лишь двум очкам. Благо для них, впереди "моряков" ждет не самый сложный соперник - херсонский "Кристалл", потерявший шанс сохранить место в первой лиге. Команде Антонова нужно обязательно побеждать, доказывая свои амбиции вернуться в УПЛ. Любой другой результат мы назовем всего одним словом - провал. (Георгий Грошев)

"Оболонь" - "Волынь". Теплится надежда вклиниться в борьбу за выход в Премьер-лигу и у "Волыни", правда для этого уж точно нужно выигрывать все оставшиеся матчи и дерби с "Вересом" в следующем туре в том числе. Ждет команду Василия Сачко в будущем и не самый приятный визит в Николаев, так что на фоне сложного календаря потеря очков в Киеве станет приговором. У "Оболони" не сможет сыграть один из лучших игроков весенней части сезона, Артур Мурза. В этом и кроется шанс на успех гостей. (Артур Кисляченко)

"Николаев" - "ВПК-Агро". Несмотря на то, что мы долгое время не верили в николаевскую команду, сейчас у них остаются шансы побороться за третью строчку. До Харькова не так и далеко - каких-то семь очков. Ко всему прочему, у "корабел" также есть игра в запасе. Согласитесь, не такое большое расстояние как для финиша сезона. В прошлом туре "Николаев" уверенно разобрался с "Кремнем" и теперь попытается одолеть "ВПК-Агро". Как нам кажется, сделать им это вполне по силам. (Георгий Грошев)

Оставшиеся встречи тура

"Горняк-Спорт" - "Авангард". Без дисквалифицированного Ильи Тимошенко предстоит "Горняку-Спорту" принимать одну из лучших команд последних туров. Это не шутка, краматорчане действительно преобразились и демонстрируют не только мастерство, но и характер, штампуя волевые победы. Подопечные Городова могут обеспечить себе досрочно спасение от вылета в случае третьей победы кряду, так что их настрой на максимальный результат и в 27-м туре кажется очевидным. (Артур Кисляченко)

"Нива" - "Полесье". 13-я команда чемпионата принимает 11-ю. Обе - в этом году новички лиги, очень нестабильны и не зря плетутся в конце турнирной таблицы. "Нива" и вообще рискует потерять прописку в Первой лиге, хотя еще имеет несколько очков расстоянии от "зоны сумерек". Оптимальным для обоих соперников будет ничейный счет, тем более он является любимым для "Полесья" в этом сезоне. Единственная дисквалификационная потеря у "Нивы" - не сыграет левый вингер Андрей Скакун. (Тарас Вархоляк)