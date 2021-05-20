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Гендиректор Металлиста 1925: Для достижения своих целей некоторые "инсайдеры" не чураются методов, от которых воняет

Первая лига
(1 голосов)

В Металлиста 1925 ответили Игорю Цыганыку

Гендиректор Металлиста 1925: Для достижения своих целей некоторые "инсайдеры" не чураются методов, от которых воняет

xsport.ua

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Ярослав Вдовенко высказался о озвученной ранее Игорем Цыганыком информации, что харьковский клуб в случае выхода в УПЛ может стать сателлитом "Шахтера".

— Недавно один журналист высказал мнение, что "Металлист 1925" будет сателлитом "Шахтера", собственно, именно поэтому донетчанам выгодно, чтобы клуб попал в Премьер-лигу. Вы можете это прокомментировать?

— Скажите, а зачем это комментировать?! Человек так считает, у него якобы есть источник информации. И якобы он проверен. Ну хорошо, пусть и дальше будет так считать... Ноги все равно будут расти: если не оттуда, то оттуда.

Для достижения каких-то своих целей некоторые "инсайдеры" не чураются методов, от которых воняет. Но это их выбор, их внутренний мир. Если кто-то испытывает наслаждение в этой ролевой игре, позиционируя себя "мальчиками по вызову", готовыми в кратчайшие сроки выполнить любые прихоти заказчика в формате "чего изволите", зачем на это реагировать, что-то говорить или опровергать? Наши болельщики тоже люди образованные, умные, они сами все прекрасно понимают. Больше ничего не хочу говорить об "этом".

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (3)
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Dalskyi (Sviaschene)
20.05.2021 в 19:23
'Если не оттуда, то оттуда.' Сильна фраза, поважаю.)
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Shilov 2020 (Кировоград )
20.05.2021 в 19:23
У нас в чемпионате все возможно они до сих пор чему то удивляются!
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FC Energy (Новая Каховка)
20.05.2021 в 19:15
Так и не понял, он опроверг инфу или только осудил Цыганика за то, что тот как-то узнал правду? Больше походе на второе.
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