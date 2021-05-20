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Гендиректор Металлиста 1925: Для достижения своих целей некоторые "инсайдеры" не чураются методов, от которых воняет
В Металлиста 1925 ответили Игорю Цыганыку
xsport.ua
Генеральный директор "Металлиста 1925" Ярослав Вдовенко высказался о
— Недавно один журналист высказал мнение, что "Металлист 1925" будет сателлитом "Шахтера", собственно, именно поэтому донетчанам выгодно, чтобы клуб попал в Премьер-лигу. Вы можете это прокомментировать?
— Скажите, а зачем это комментировать?! Человек так считает, у него якобы есть источник информации. И якобы он проверен. Ну хорошо, пусть и дальше будет так считать... Ноги все равно будут расти: если не оттуда, то оттуда.
Для достижения каких-то своих целей некоторые "инсайдеры" не чураются методов, от которых воняет. Но это их выбор, их внутренний мир. Если кто-то испытывает наслаждение в этой ролевой игре, позиционируя себя "мальчиками по вызову", готовыми в кратчайшие сроки выполнить любые прихоти заказчика в формате "чего изволите", зачем на это реагировать, что-то говорить или опровергать? Наши болельщики тоже люди образованные, умные, они сами все прекрасно понимают. Больше ничего не хочу говорить об "этом".
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