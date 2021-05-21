Прикарпатье - Металлист 1925: смотреть онлайн,видеотрансляция

Разгромив лидера, "Металлист 1925" еще далеко не все свои вопросы решил. В случае потери очков в Ивано-Франковске о 4:1 с "Вересом" можно будет забыть. "Прикарпатье" же попытается продлить свою серию побед, которая насчитывает пока что два матча.