Первая лига. Агробизнес минимально побеждает Кремень

В Кременчуге с первых минут было заметно, что у хозяев хороший настрой на максимальный результат, несмотря на плачевное положение в турнирной таблице и, наоборот, борьбу за высокие места соперника. "Агробизнесу" же долгое время не удавалось нащупать свою игру на искусственном газоне "Кремень-Арены", чем и пытались воспользоваться подопечные Сергея Свистуна.

Тем не менее, открыл счет именно "Агробизнес". На исходе получаса матча мяч был переадресован на правый фланг, предположительно на Романюка. Тот сделал мощный прострел и круглый дошел до левого края, минуя всех в штрафной площадке. Шаповал скинул на Черненко и Руслан, в стиле Роналдиньо, положил мяч в сетку из-за пределов штрафной площадки.

После перерыва гости также играли по счету, особо не форсируя события. Тем не менее, уже "Кремень" банально не мог создать кое-что опасное, чтобы счет сравнять. Лишь в концовке команда Свистуна активизировалась, но Мозиль свою команду несколько раз спас. Так что три очка от гостей так и не ушли.

"Агробизнес" продолжает гонку за первой тройкой, но конкуренты пока что терять очки наотрез отказываются. Шансы же "Кремня" сохранить прописку в Первой лиге все более призрачные, ведь, помимо выезда в Херсон, команде осталось сыграть с "Металлистом 1925" и "Альянсом" - лучшими командами месяца.

Кремень - Агробизнес 0:1 (0:1)

Гол: Черненко (29)

Кремень: Данкович, Бычков, Курелех, Антонио Сантос, Мягков, Семенов, Дудка, Молько, Пуды, Белоус, Мурашов.

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, Шаповал, Курило, Семенюк, Дудик, Думанюк, Когут Н., Черненко, Романюк.

Удаление: Бойчук (90+4)