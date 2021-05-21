  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Горняк-Спорт - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Битва крепких середняков

Горняк-Спорт - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Горняк-Спорт

Новина українською

"Горняк-Спорт" был лучше осенью, чем весной. "Авангард" напротив - именно в 2021-м показывает намного более высокие результаты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Авангард (Краматорск) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...