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Горняк-Спорт - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва крепких середняков
Фото - ФК Горняк-Спорт
"Горняк-Спорт" был лучше осенью, чем весной. "Авангард" напротив - именно в 2021-м показывает намного более высокие результаты.
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