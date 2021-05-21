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Первая лига. Авангард убедительно переигрывает Горняк-Спорт (2:0)
Тем самым краматорчане продлевают победную серию до трех матчей
Фото - ФК Горняк-Спорт
Поединок в Горишних Плавнях начался с десятиминутной задержкой по причине опоздания "Авангарда". Правда "Горняк-Спорт" пошел на встречу сопернику и согласился подождать лишние десять минут.
Несмотря на все проблемы с автобусом, команда Алексея Городова предстала боевой единицей с первых же минут. Открыть счет "Авангарду" удалось уже в дебюте. После розыгрыша углового Гуттинер Коста Тенорио мощно пробил, находясь по диагонали от ворот на входе в штрафную площадку. Мяч влетел в ворота, едва не порвав сетку и краматорчане повели в счете.
В дальнейшем гости владели инициативой и спокойно довели поединок до устраивающего счета. Тем более, что Максим Ермоленко в концовке его еще и удвоил, успешно сыграв на втором этаже после подачи углового.
Горняк-Спорт - Авангард 0:2 (0:1)
Голы: Гуттинер (11), Ермоленко (83)
Горняк-Спорт: Жмурко, Велев, Чуев, Кравченко, Чепелюк, Семка, Насибулин, Литовченко, Чередниченко, Лукас Вентура, Висенте.
Авангард: Поспелов, Пыско, Бородай, Зубков, Шинкаренко, Сеницкий, Толочко, Гутти, Скотаренко, Похитайло, Ермоленко.
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