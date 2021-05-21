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Оболонь - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

"Пивовары" набрали лишь одно очко в пяти матчах

Оболонь - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Оболонь

Новина українською

Единственным клубом, у которого "Оболонь" смогла отобрать очки, начиная с десятого апреля, стал претендент на выход в УПЛ, харьковский "Металлист 1925" (1:1). "Волыни" же нужна исключительно победа в Киеве, чтобы продолжать бороться за пьедестал, а с ним и за повышение в классе.

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В статье: Волынь (Луцк) Оболонь (Киев)
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