Оболонь - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Единственным клубом, у которого "Оболонь" смогла отобрать очки, начиная с десятого апреля, стал претендент на выход в УПЛ, харьковский "Металлист 1925" (1:1). "Волыни" же нужна исключительно победа в Киеве, чтобы продолжать бороться за пьедестал, а с ним и за повышение в классе.