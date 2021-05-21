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Оболонь - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
"Пивовары" набрали лишь одно очко в пяти матчах
Фото - ФК Оболонь
Единственным клубом, у которого "Оболонь" смогла отобрать очки, начиная с десятого апреля, стал претендент на выход в УПЛ, харьковский "Металлист 1925" (1:1). "Волыни" же нужна исключительно победа в Киеве, чтобы продолжать бороться за пьедестал, а с ним и за повышение в классе.
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