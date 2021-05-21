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Липовая Долина не жалует Ровно досрочную путевку в УПЛ. Верес - Альянс 3:3

Первая лига
(1 голосов)
Липовая Долина не жалует Ровно досрочную путевку в УПЛ. Верес - Альянс 3:3

Скріншот із трансляції Вереса

Новина українською

Ожидайте отчета позже

Первая лига, 27 тур

21.05.2021, 17:00

пгт. Млинов (Ровенская область), стадион "Колос"

Арбитр в поле - Денис Шурман

Верес (Ровно) - Альянс (Липовая Долина) 3:3

Голы: Пасич (52), Шестаков (55), Петька (62) - Постный (21), Ярошенко (28, 88)

Нереализованный пенальти: Шестаков (46)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Альянс (Липовая Долина)
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