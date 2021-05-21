Первая лига
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Верес – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция
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Лидер чемпионата принимает команду, которая делит по очкам 5-7 места в турнирной таблице.
В истории противостояний этих команд есть всего три поединка. Что интересно, в двух из них побеждал "Альянс".
Больше о интриге поединка и тура читайте в анонсе всего тура от UA-Футбол:
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Первая лига, 27 тур
21.05.2021, 17:00
пгт. Млинов (Ровенская область), стадион "Колос"
Арбитр в поле - Денис Шурман
Верес (Ровно) - Альянс (Липовая Долина)
Видеотрансляция поединка
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