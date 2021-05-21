Верес – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лидер чемпионата принимает команду, которая делит по очкам 5-7 места в турнирной таблице.

В истории противостояний этих команд есть всего три поединка. Что интересно, в двух из них побеждал "Альянс".

Больше о интриге поединка и тура читайте в анонсе всего тура от UA-Футбол:

Первая лига, 27 тур

21.05.2021, 17:00

пгт. Млинов (Ровенская область), стадион "Колос"

Арбитр в поле - Денис Шурман

Верес (Ровно) - Альянс (Липовая Долина)

Видеотрансляция поединка