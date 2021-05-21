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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Верес – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Новина українською

Лидер чемпионата принимает команду, которая делит по очкам 5-7 места в турнирной таблице.

В истории противостояний этих команд есть всего три поединка. Что интересно, в двух из них побеждал "Альянс".

Больше о интриге поединка и тура читайте в анонсе всего тура от UA-Футбол:

Читайте такжеЛучшая команда месяца в гостях у лидера и характер Авангарда. Анонс 27-го тура Первой лиги

Первая лига, 27 тур

21.05.2021, 17:00

пгт. Млинов (Ровенская область), стадион "Колос"

Арбитр в поле - Денис Шурман

Верес (Ровно) - Альянс (Липовая Долина)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Альянс (Липовая Долина)
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