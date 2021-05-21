Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Банер ФК Нива
Встреча двух команд из нижней части таблицы.
Соперники давно знакомы между собой по выступлениям во Второй лиге (в этом сезоне оба дебютировали в Первой). В истории есть 9 противостояний, из них в 5 побеждали тернополяне, еще 3 раза - житомиряне. Лишь однажды зафиксирована ничья.
Больше об интриге поединка и всего тура читайте в анонсе от UA-Футбол:
Первая лига, 27 тур
21.05.2021, 18:00
город Тернополь, Центральный стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Игорь Сташук (Чернигов)
Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир)
Видеотрансляция поединка
Популярное сейчас
- "Готов пойти за Де Дзерби в другой клуб, но не куда угодно". Лидер Сассуоло - о своем будущем
- Лунин попал в шорт-лист клуба Ла Лиги
- Рыбка свободный агент, новый интерес к Лучкевичу. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Металлист 1925 может сменить название и не собирается становиться фарм-клубом Шахтера
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
Новости по теме
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
- 10:29 Украинские Первая лига. Фланговые открытия - выходцы из Второй лиги, бриллианты из трясины и свободный агент
- 11:45 Украинские Первая лига. Открытия в обороне, вундеркинды Тернополя, кредит доверия от Шищенко, прогресс Дидыка