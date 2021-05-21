Нива – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Встреча двух команд из нижней части таблицы.

Соперники давно знакомы между собой по выступлениям во Второй лиге (в этом сезоне оба дебютировали в Первой). В истории есть 9 противостояний, из них в 5 побеждали тернополяне, еще 3 раза - житомиряне. Лишь однажды зафиксирована ничья.

Больше об интриге поединка и всего тура читайте в анонсе от UA-Футбол:

Первая лига, 27 тур

21.05.2021, 18:00

город Тернополь, Центральный стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Игорь Сташук (Чернигов)

Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир)

Видеотрансляция поединка