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Первая лига. Черноморец уверенно громит Кристалл

Первая лига
(1 голосов)

Впереди их ждет Харьков

Первая лига. Черноморец уверенно громит Кристалл

Фото: ФК Черноморец

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Игра в Одессе закрывала программу 27-го тура первой лиги. Футболисты одесского "Черноморца" выходили на поле, зная результаты матчей своих оппонентов. Положение было не из простых. И "Николаев", и "Агробизнес" добыли три очка, а победа "Металлиста 1925" подвинула "моряков" со второй строчки. В такой ситуации поможет лишь одно лекарство - победа. Благо для команды Антонова, играть предстояло против "Кристалла", который неделю назад оформил официальный вылет из первого дивизиона.

Хозяева вышли заведенными на сегодняшний матч, проведя на одном дыхании весь первый тайм. На фоне остальных выделялся Авагимян, стараниям которого был заработан быстрый пенальти. Наверное, один из самых быстрых в истории ПФЛ - уже на 16-й секунде арбитр указал на точку, после того, как защита "Кристалла" фолом сорвала прорыв Авагимяна. К мячу подошел Путря и уверенно пробил в левый от себя угол - 1:0.

Быстрый гол не заставил одесситов расслабиться. Они и дальше действовали агрессивно, создавая моменты у ворот оппонента. И если Мартыненко и тому же Авагимяну не хватало точности после их ударов, то выстрелу Брагару ничего помешать не могло. Да и слава Богу, ведь после подобных сольных проходов, мяч обязательно должен оказываться в сетке. Максим классно накрутил сразу нескольких защитников "Кристалла", после чего мощно в девятку Клищука. Это конечно не гол Блохина "Баварии", но тоже есть на что посмотреть.

Второй тайм, и снова быстрый гол. Классная комбинация "моряков" закончилась не менее классной передачей Брагару на Козака - форвард идеально завершил атаку хозяев. У "Кристалла" тем временем не получалось ничего. Совсем. В обороне раз за разом случались странные провалы, а в атаке команда не запоминалась почти ничем, кроме как вялой попыткой на 30-й минуте пробить Паламарчука. Одесситы наоборот не останавливались, моментов у них хватало. К примеру, вышедший на замену Сухоручко имел отличный шанс забивать четвертый гол, но мяч после его мощного удара поцеловал перекладину. А вот Штогрин, после сумбура в штрафной соперника, спокойно пробил по пустым воротам. Как говорится, оказался в нужном месте.

Итоговый счет 4:0 идеально описывает, что происходило на футбольном поле. "Черноморец" по делу громит "Кристалл" и возвращает себе второе место. В следующем туре "моряки" сыграют наиболее важный матч сезона - в Харькове их будет ждать "Металлист 1925". Интересно будет посмотреть на силу одесситов против набравшего ход оппонента.

Первая лига, 27-й тур
"Черноморец" - "Кристалл" 4:0
Голы: Путря Илья 1, Брагару Максим 35, Козак Артем 51, Штогрин Андрей 87
"Черноморец": Паламарчук Алексей, Мартыненко Евгений, Горопевшек Миха, Путря Илья, Долгов Петр, Кравченко Сергей, Вачиберадзе Бека, Брагару Максим, Ковбаса Артем, Авагимян Артур, Козак Артем
"Кристалл": Клищук Андрей, Дмитренко Олег, Сеница Владимир, Тарасенко Александр, Шмат Андрей, Лаптев Михаил, Максименко Александр, Головкин Иван, Титиевский Владимир, Киричук Владимир, Цыбульский Сергей

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В статье: Черноморец (Одесса) Кристалл (Херсон)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
21.05.2021 в 21:01
Антон почему не заменил основного игрока Авагимяна --его надо беречь на М1925 а Штогрина надо выпускать в конце игры и то если выиграваем --в Харькове надо не проиграть скорость и чаще бейте по воротам --отрабатывайте удары на тренеровках а то получаеться выше криво в руки голкиперу --защите не играйтесь в своей штрафной бейте в их штрафную--удачи -молодцы так играть и надо
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jnp49 (ОДЕССА)
21.05.2021 в 21:01
Что сказать о матче, где даже Штогрин забил "ГОЛ-КРАСАВЕЦ"? А вот НИЧЕГО.., подождём игры в Харькове. МЕТАЛЛИСТ сейчас на ходу и одесситам будет очень непросто взять очки, а нужно для того чтобы спокойно, не нервируя своих фанов повыситься в классе.
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The Phantom (Одесса)
21.05.2021 в 21:07
Спокойно можем не повыситься, у Агробизнеса легкий календарь, у нас - тяжелый, а при равенстве очков, выходят они. Еще 3 тура, это 9 очей потенциально, посмотри на календарь и подумай, сможем ли мы хоть 6 очей взять.
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alex.belogubko (одесса)
21.05.2021 в 19:55
нет Штогрина -Микецея совсем другая игра --сейчас надо менять Кравченко выпускать Бугая -Сухоручко а Авагимяна надо беречь на М 1925
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