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Тотальное доминирование. Черноморец - Кристалл 4:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Впечатляющее преимущество от одесситов

Тотальное доминирование. Черноморец - Кристалл 4:0. Видео голов и обзор матча

Чорноморець/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 27-го тура Первой Лиги, в котором один из претендентов на выход в УПЛ "Черноморец" принимал аутсайдера чемпионата "Кристалл". Матч прошел при тотальном преимуществе одесситов, что и воплотилось в четыре забитых гола. Особенно эффектным вышло второе взятие ворот: Брагару попал точно в девятку с линии штрафной.

Благодаря победе "моряки" теперь опережают четвертый "Агробизнес" на четыре очка за три тура до финиша, уступая первому "Вересу" столькими же зачетными пунктами. Правда, в ровенчан еще матч в запасе. "Кристалл" же замыкает турнирную таблицу и уже не имеет шансов на выживание.

"Черноморец" - "Кристалл" 4:0 (2:0)

Голы: Путря 2 (пен.), Брагару 35, Козак 52, Штогрин 87

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В статье: Черноморец (Одесса) Кристалл (Херсон)
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