Триллер в Млинове. Верес - Альянс 3:3. Видео голов и обзор матча

В 27-м туре Первой Лиги "Верес" упустил возможность досрочного выхода в УПЛ за несколько минут до конца матча против "Альянса". В первом тайме гости ошарашили ровенчан, забив два быстрых гола. В начале второго тайма подопечные Юрия Вирта переломили ход поединка, забив трижды за девять минут. Судьбу матча решил пенальти в ворота хозяев на 87-й минуте матча: Когут отразил удар Ярошенко, однако полузащитник первый успел на добивании и головой перевел мяч в сетку ворот.

За два матча "Верес" пропустил семь голов, дважды потеряв возможность досрочного выхода в УПЛ. В следующем поединке Первой Лиги против "Волыни" подопечным Вирта достаточно будет набрать одно очко для оформления этого достижения.

"Верес" - "Альянс" 3:3

Голы: Пасич 53, Шестаков 55, Петько 62 - Писный 21, Ярошенко 28, 88

Нереализованные пенальти: Шестаков 47, Ярошенко 88