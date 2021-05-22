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Амбиции на УПЛ. Прикарпатье - Металлист 1925 0:3. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(2 голосов)

Харьковчане дожали соперника во втором тайме

Амбиции на УПЛ. Прикарпатье - Металлист 1925 0:3. Видео голов и обзор матча

Металіст 1925/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 27-го тура Первой Лиги, в котором "Прикарпатье" в Ивано-Франковске принимало "Металлист 1925". Игра проходила под постоянным натиском гостей при редких выпадах в атаку от клуба с Запада Украины. Харьковчане смогли воплотить свое преимущество в голы уже после перерыва, трижды поразив ворота Ивана Пицана во втором тайме.

Сейчас подопечные Кривенцова занимают третье место в Первой Лиге, опережая четвертый "Агробизнес" на два очка за три тура до финиша чемпионата.

"Прикарпатье" - "Металлист 1925" 0:3 (0:0)

Голы: Голодюк 54, Пономарь 72,77

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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