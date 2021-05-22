Тренер Вереса о матче с Альянсом: В первом тайме играл не наш Верес

Помощник главного тренера "Вереса" Юрий Вирта Александр Зотов прокомментировал результат команды в игре против "Альянса" (3:3):

"В первом тайме играл не наш "Верес". Не тот Верес, который мы привыкли видеть в предыдущих матчах. А во втором тайме на поле была та команда, которую мы хотели бы видеть в каждой игре.

В перерыве у нас был серьезный разговор с командой. Обидно, не дотерпели. Немножко не хватило, чтобы победить сегодня.

Если бы весь матч сыграли так, как второй тайм - имели бы совсем другой результат.

В раздевалке сейчас вообще никаких эмоций нет. Все опустошены. Сейчас нужно успокоиться, подумать. И, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Зотов.