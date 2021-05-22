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Тренер Вереса о матче с Альянсом: В первом тайме играл не наш Верес
В перерыве был серьезный разговор
Верес/Автор невідомий
Помощник главного тренера "Вереса" Юрий Вирта Александр Зотов прокомментировал результат команды в игре против "Альянса" (3:3):
"В первом тайме играл не наш "Верес". Не тот Верес, который мы привыкли видеть в предыдущих матчах. А во втором тайме на поле была та команда, которую мы хотели бы видеть в каждой игре.
В перерыве у нас был серьезный разговор с командой. Обидно, не дотерпели. Немножко не хватило, чтобы победить сегодня.
Если бы весь матч сыграли так, как второй тайм - имели бы совсем другой результат.
В раздевалке сейчас вообще никаких эмоций нет. Все опустошены. Сейчас нужно успокоиться, подумать. И, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Зотов.
На данный момент "Верес" занимает первое место в Первой Лиге, опережая ближайшего преследователя одесский "Черноморец" на четыре очка при матче в запасе. Для повышения в УПЛ подопечным Вирта нужно набрать всего одно очко в следующем матче против "Волыни".
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