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В Металлисте 1925 заявили, что клуб не будет поддерживать ни одного из кандидатов на пост мэра Харькова

Первая лига
(1 голосов)

Металлист 1925 вне политики

В Металлисте 1925 заявили, что клуб не будет поддерживать ни одного из кандидатов на пост мэра Харькова

metalist1925.com

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Ярослав Вдовенко заявил о аполитичности клуба, и о том, что клуб никого не поддерживает на выборах мэра Харькова.

"С прискорбием вынужден констатировать формирование негативного токсического информационного пространства вокруг нашего клуба. Клуба, который в своей непродолжительной пока истории не давал малейших поводов усомниться в собственной порядочности и чистоплотности ведения дел.

"Металлист 1925" - клуб, созданный усилиями болельщиков и всех неравнодушных к футболу в Харькове людей. Мы работаем исключительно на созидание, при этом уважаем и чтим законы Украины. Действуем исключительно в рамках законодательного поля и с уважением относимся ко всем без исключения участников футбольных процессов. Но мы, еще раз повторю этот тезис, на 100% вне политики! Из-за своей аполитичности мы не поддерживали и не станем поддерживать ни одного из кандидатов на пост харьковского городского головы.

"Металлист 1925" не играет в политические игры, не ищет в футболе экономических, так же как и еще каких-то, дивидендов. Футбол для нас - это страсть, адреналин, причастность к популярной на планете игры, но вовсе не меркантильные, сиюминутные интересы", - заявил Вдовенко.

Напомним, что известный бизнесмен Александр Ярославский, который занимает возрождением "Металлиста", в последнее время активно сотрудничает с властями Харькова. В частности, о поддержке проекта Ярославского не раз заявлял исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Ярослав Вдовенко
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Комментарии (2)
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Buran60 (Харьков)
24.05.2021 в 21:48
Смените сворованное название клуба и все будет ОКЕЙ.
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alex.belogubko (одесса)
24.05.2021 в 21:23
начили уничтожать М 1925
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