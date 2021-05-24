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В Металлисте 1925 заявили, что клуб не будет поддерживать ни одного из кандидатов на пост мэра Харькова
Металлист 1925 вне политики
metalist1925.com
Генеральный директор "
"С прискорбием вынужден констатировать формирование негативного токсического информационного пространства вокруг нашего клуба. Клуба, который в своей непродолжительной пока истории не давал малейших поводов усомниться в собственной порядочности и чистоплотности ведения дел.
"Металлист 1925" - клуб, созданный усилиями болельщиков и всех неравнодушных к футболу в Харькове людей. Мы работаем исключительно на созидание, при этом уважаем и чтим законы Украины. Действуем исключительно в рамках законодательного поля и с уважением относимся ко всем без исключения участников футбольных процессов. Но мы, еще раз повторю этот тезис, на 100% вне политики! Из-за своей аполитичности мы не поддерживали и не станем поддерживать ни одного из кандидатов на пост харьковского городского головы.
"Металлист 1925" не играет в политические игры, не ищет в футболе экономических, так же как и еще каких-то, дивидендов. Футбол для нас - это страсть, адреналин, причастность к популярной на планете игры, но вовсе не меркантильные, сиюминутные интересы", - заявил Вдовенко.
Напомним, что известный бизнесмен Александр Ярославский, который занимает возрождением "Металлиста", в последнее время активно сотрудничает с властями Харькова. В частности, о поддержке проекта Ярославского не раз
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