В Металлисте 1925 заявили, что клуб не будет поддерживать ни одного из кандидатов на пост мэра Харькова

Генеральный директор " Металлиста 1925 " Ярослав Вдовенко заявил о аполитичности клуба, и о том, что клуб никого не поддерживает на выборах мэра Харькова.

"С прискорбием вынужден констатировать формирование негативного токсического информационного пространства вокруг нашего клуба. Клуба, который в своей непродолжительной пока истории не давал малейших поводов усомниться в собственной порядочности и чистоплотности ведения дел.

"Металлист 1925" - клуб, созданный усилиями болельщиков и всех неравнодушных к футболу в Харькове людей. Мы работаем исключительно на созидание, при этом уважаем и чтим законы Украины. Действуем исключительно в рамках законодательного поля и с уважением относимся ко всем без исключения участников футбольных процессов. Но мы, еще раз повторю этот тезис, на 100% вне политики! Из-за своей аполитичности мы не поддерживали и не станем поддерживать ни одного из кандидатов на пост харьковского городского головы.

"Металлист 1925" не играет в политические игры, не ищет в футболе экономических, так же как и еще каких-то, дивидендов. Футбол для нас - это страсть, адреналин, причастность к популярной на планете игры, но вовсе не меркантильные, сиюминутные интересы", - заявил Вдовенко.