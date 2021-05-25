Третья попытка Вереса, момент истины для Металлиста 1925. Анонс 28-го тура Первой лиги

Снова нас ждет пара очных поединков внутри топ-7 турнирной таблицы. Правда для "Волыни" дерби с "Вересом" может стать официально подписанным приговором в притязаниях на Премьер-лигу, как и сопернику данный матч на луцком "Авангарде" способен принести долгожданный триумф.

Центральные матчи тура

"Волынь" - "Верес". Что-то явно сломалось в механизме команды Юрия Вирта, которая в двух последних матчах пропустила семь голов. Причем нередко получая в свои ворота голы "дуплетом", один за другим по времени. Тем не менее, на стадионе, который планируется заявить в УПЛ как домашний, ровенчане имеют шанс досрочно гарантировать себе место в элите. Желательно, победить, но если "Агробизнес" не сможет одолеть "ВПК-Агро" дома, то хватит и ничьей.

"Волынь" после капитуляции с "Оболонью" (1:2) практически лишилась надежд на повышение в классе. Третий сезон кряду данная история имеет место по отношению к луцкому коллективу. Тем не менее, выиграть дерби - важная мотивация для подопечных Василия Сачко, особенно на фоне поражения во Млинове осенью (0:2). (Артур Кисляченко)

"Металлист 1925" - "Черноморец". Лучший темп в дивизионе по исходам последних пяти игр имеет "Металлист 1925", а Виталий Пономарь дважды кряду попадал в сборную тура от коллег. Харьковский отряд не заметил потери бойца, Дерека Фрейтаса. Универсальность же большинства исполнителей в передней линии также помогает Валерию Кривенцову чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Команда же Алексея Антонова на выезде жутко нестабильна и далеко не убедительная, судя по результатам. Да и показываемая игра не всегда радует глаз. Судите сами - всего лишь пять очков в пяти последних гостевых матчах и единственный гол в трех из них против команд из верхней половины таблицы. Даже идущий на предпоследнем месте "Кремень" обыграть одесситам не удалось (1:1), а успех против "Нивы" принес перебиваемый дважды пенальти (1:0). На самом деле я просто питаюсь регулярным "хейтом" одесских болельщиков в комментариях, но в их команду снова банально не верю... (Артур Кисляченко)

Не стоит пропускать

"Николаев" - "Нива". Игорь Семенина пропустит матч против бывшей команды и это огромная потеря для команды Игоря Климовского. По сути Игорь вместе с Максимом Процивым и были "моторами" последних успехов тернополян. "Николаеву" же не до сентиментов, ибо у "корабелов" все еще есть шансы ввязаться в борьбу за топ-3, учитывая три предстоящих поединка дома кряду. Четыре предыдущих матча подопечные Ильи Близнюка также провели на своем поле и потеряли только два очка, против "Черноморца" на последних секундах (1:1). По-моему, здесь все очевидно? (Артур Кисляченко)

"Агробизнес" - "ВПК-Агро". Сезон 2020/21 точно станет лучшим в истории "Агробизнеса". Команда Чижевского сумела дойти до полуфинала кубка, а сейчас еще и ведет борьбу за выход в УПЛ. 28-й тур коллектив из Волочиска начнет на четвертом месте, однако учитывая очную игру Харькова и Одессы, они вполне могут забраться в призовую тройку. Но для этого нужно обыграть "ВПК-Агро". Их соперник неделю назад минимально уступил "Николаеву", не показав при этом ничего содержательного в атаке. Посмотрим, что они сумеют предложить на этот раз. (Георгий Грошев)

Оставшиеся встречи тура

"Кристалл" - "Кремень". Битва двух худших команд Первой лиге. Если так разобраться, между ними пока лишь одно отличие - "Кристалл" уже официально оформил вылет, в то время как "Кремень" пока только работает над этим. Весь 2021-й год. И работает успешно. Поражение в среду окончательно уничтожит последние шансы гостей остаться в первой лиге, но и Херсон хочет немного пошуметь напоследок. Интересно, кто же возьмет верх в этой битве аутсайдеров? (Георгий Грошев)

"Авангард" - "Оболонь". В начале сезона казалось, что команда из Краматорска - первые кандидаты на вылет из Первой лиги - прошлым летом они попрощались с почти всем основным составом. Сначала так и было, но потом команда Алексея Городова начала набирать очки и сейчас занимает 12-е место, оставляет под собой четырех соперников. "Оболонь" - 8-я команда с большими амбициями относительно УПЛ, но определенным недостатком в клубной структуре. В этом матче команде Валерия Иващенко (лучший тренер в прошлом туре) не помогут из-за дисквалификации лучшие форварды Александр Батальский и Артур Мурза (Тарас Вархоляк)

"Альянс" - "Прикарпатье". Команде из Липовой Долины есть за что реабилитироваться. В первом круге (13 тур) "орлы" Франыка обыграли "Альянс" благодаря единственному голу Ивана Сондея. Тогда команда из Сумщины была новичком Первой лиги, а сейчас держит рекордную серию из 10 игр без поражений. "Прикарпатью", которое еще и несколько туров назад поменяло тренера, будет крайне сложно. Из-за дисквалификации поединок пропустят важные для "Альянса" игроки Андрей Герт и Руслан Писный, а у "орлов" - хавбек Владислав Семотюк (Тарас Вархоляк)

"Полесье" - "Горняк-Спорт". Взглянув на таблицу Первой лиги последних четырех туров, мы отметим, что "Полесье" и "Горняк-Спорт" находятся в ее подвале с единственным очком на двоих. Действительно май 2021-го дарит мало поводов для праздника как житомирянам, так и футболистам из Горишних Плавней. Впрочем, они уже обезопасили себе спокойную жизнь в концовке сезона, так что могут вовсю экспериментировать, чем и будут заниматься в очной дуэли Сергей Шищенко с Игорем Жабченко. (Артур Кисляченко)