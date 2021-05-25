Первая лига. Волынь вырывает победу в дерби с Вересом на последних секундах

У "Волыни" пропал даже из заявки Джордан Нкололо, которого, судя по всему, на поле в этом сезоне мы больше не увидим. Против "Оболони" Василий Сачко заменил его уже на 55-й минуте, явно оставшись недовольным действиями легионера. Юрий Коломоец пропал из состава еще раньше, не вернулся в него и сейчас. Хотя, возможно, у опытных игроков просто имеются повреждения, что помешало им выйти на важнейший матч сезона.

"Верес" приехал в Луцк с очередной новой парой опорников. В этот раз Сергея Петько Юрий Вирт решил попробовать в паре с Сергеем Панасенко, который пропускал прошлый матч из-за дисквалификации. Впрочем, против "Альянса" (3:3) "зацементировать" центр поля, мягко говоря, не вышло, так что опасения по поводу дерби все же могли возникнуть у болельщиков ровенчан в связи с отсутствием на поле Никиты Полюляха.

Проблемы "Вереса" продолжились и в дебюте отчетного поединка. Богдан Орынчак выиграл воздух и сбросил на Хагназари. Сиаваш подключил Чачуа на фланге, а сам устремился в штрафную площадку, где вскоре и получил обратную передачу. Одним касанием к мячу уложив на газон Немчанинова, иранец по красивой дуге отправил мяч в дальний угол.

У ровенчан не было моментов долгое время, но к исходу получаса счет на табло сравнялся. Виталий Дахновский сместился в центр и нашел передачей Сергея Панасенко, дальний удар которого был точным.

Второй тайм команды начали живенько, но моментов все же практически не возникло. Запомнился дебют этой половины игры желтой карточкой для Артура Рябова, что означает его бан на матч "Волыни" в Николаеве. В дальнейшем команды неспешно перекатывали мяч, будто бы соглашаясь на ничью. Но уже в компенсированное время Владислав Приймак ударом головой после фланговой подачи принес хозяевам победу!

"Верес" снова потерял возможность стать недосягаемым для конкурентов. "Волынь" же оставляет, хоть и призрачные, но шансы на УПЛ...

Волынь - Верес 2:1 (1:1)

Голы: Хагназари (6), Приймак (90+4) - Панасенко (29)

Волынь: Недилько, Симинин, Приймак, Цюпа, Мартынюк, Шарпар, Рябов, Чачуа (Ляшенко 77), Протасов (Климец 46), Хагназари (Кобзар 86), Орынчак.

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько (Полюлях 88), Панасенко, Дахновский (Тимофеенко 74), Гегедош (Сергийчук 67), Пасич, Шестаков (Гайдучик 85).

Предупреждения: Рябов (60) - Шестаков (61), Петько (71), Панасенко (88)