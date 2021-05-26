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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авангард – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)
Авангард – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Банер ФК Авангард

Новина українською

В первом круге в матче этих команд зафиксировано разгромную победу "Оболони" 5:0. Поэтому даже очень есть за что мстить "Авангарду". Тем более учитывая дисквалификацию у "пивоваров" на этот поединок не будет сразу двух лидеров атаки - Батальского и Мурзы.

Если хотите знать о других событиях в Первой лиге - читайте анонс всего тура

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Первая лига, 28 тур

26.05.2021, 17:00

Город Краматорск, стадион "Авангард"

"Авангард" (Краматорск) - "Оболонь" (Киев)

Видеотрансляция поединка

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