Первая лига
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Альянс – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
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В первом круге "Прикарпатье" благодаря невероятному удару издали от Владислава Семотюке обыграло "Альянс" 1:0. На стороне франковцев опыт победы и продолжительность участия в Первой лиге.
Зато "Прикарпатье" в нижней части таблицы. А вот "Альянс" вверху да еще и у него серия из 10 матчей без поражений.
Первая лига, 28 тур
26.05.2021, 18:00
Город Сумы, стадион "Юбилейный"
"Альянс" (Долина) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
Видеотрансляция поединка
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