Альянс – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

В первом круге "Прикарпатье" благодаря невероятному удару издали от Владислава Семотюке обыграло "Альянс" 1:0. На стороне франковцев опыт победы и продолжительность участия в Первой лиге.

Зато "Прикарпатье" в нижней части таблицы. А вот "Альянс" вверху да еще и у него серия из 10 матчей без поражений.

Первая лига, 28 тур

26.05.2021, 18:00

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

"Альянс" (Долина) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

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