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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альянс – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)
Альянс – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Банер ФК Прикарпаття

Новина українською

В первом круге "Прикарпатье" благодаря невероятному удару издали от Владислава Семотюке обыграло "Альянс" 1:0. На стороне франковцев опыт победы и продолжительность участия в Первой лиге.

Зато "Прикарпатье" в нижней части таблицы. А вот "Альянс" вверху да еще и у него серия из 10 матчей без поражений.

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Первая лига, 28 тур

26.05.2021, 18:00

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

"Альянс" (Долина) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Альянс (Липовая Долина)
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