Три игрока Первой лиги продлили контракты

Дебютант Первой лиги доиграет сезон оптимальным составом.

Защитник Валерий Рогозинский, а также нападающие Николай Агапов и Александр Лебеденко, чьи контракты с "Альянсом" заканчивались 31 мая, пролонгировали соглашения до 15 июня, то есть до фактического завершения сезона.

Также в июне истекают контракты у ряда других игроков клуба — вратаря Ивана Богдана, защитников Александра Медведева и Евгения Непляха, полузащитников Ильи Зубкова, Вячеслава Поднебенного и Константина Ярошенко.

Напомним, что "Альянс" за три тура до финиша чемпионата занимает 6-е место в Первой лиге. Сегодня, 26 мая команда Юрия Ярошенко сыграет в Сумах с "Прикарпатьем".