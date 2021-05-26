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Три игрока Первой лиги продлили контракты
Футболисты сыграют до конца этого сезона
Фото: fc-alliance.com.ua
Дебютант Первой лиги доиграет сезон оптимальным составом.
Защитник Валерий Рогозинский, а также нападающие Николай Агапов и Александр Лебеденко, чьи контракты с "Альянсом" заканчивались 31 мая, пролонгировали соглашения до 15 июня, то есть до фактического завершения сезона.
Также в июне истекают контракты у ряда других игроков клуба — вратаря Ивана Богдана, защитников Александра Медведева и Евгения Непляха, полузащитников Ильи Зубкова, Вячеслава Поднебенного и Константина Ярошенко.
Напомним, что "Альянс" за три тура до финиша чемпионата занимает 6-е место в Первой лиге. Сегодня, 26 мая команда Юрия Ярошенко сыграет в Сумах с "Прикарпатьем".
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