Первая лига
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Первая лига. Полесье против Горняка-Спорта, Альянс принимает Прикарпатье - смотреть онлайн
Очный матч одних из худших команд месяца и битва майского топа с аутсайдером Первой лиги
Фото - ФК Полесье
ПОЛЕСЬЕ - ГОРНЯК-СПОРТ
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