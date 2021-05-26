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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристалл - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Встреча главных аутсайдеров

Кристалл - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Кристалл

UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 28-й тур
"Кристалл" 17:00 "Кремень"

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Кристалл (Херсон)
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