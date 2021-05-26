Первая победа за шесть месяцев. Кремень обыгрывает Кристалл на выезде

В 28-м туре первой лиги в очной схватке встретились два главных аутсайдера сезона - "Кристалл" и "Кремень". Первые уже официально оформили вылет, в то время как вторые, несмотря на все "старания", имеют еще шанс спастись. На двоих команды могут похвастаться лишь семью победами в сезоне, а в трех последних матчах они забили один гол. Одним словом, зрелище в Херсоне было не для слабых духом.

Первые 30 минут поединка можно смело вырезать из летописи нынешней кампании. Поверьте, ничего интересного, помимо смешных выкриков болельщиков с трибун, не наблюдалось. Местами гости чуть больше владели мячом, однако их моменты пришли лишь под конец первого тайма. Сначала обязан был забивать Мурашов, но его выстрел прошел рядом с дальней штангой. Спустя минуту "Кремень" таки вышел вперед - точный удар головой удался Семенову.

Второй тайм начался так же неспешно, как и первый, и кто знает, как развивались бы в нем события, если бы не гол "Кристалла". Неожиданный гол и одновременно эффектный. Вышедший на замену Вакуленко начал контратаку своей команды, обыгрался в стеночку с Тарасенко и нанес классный удар из-за пределов штрафной - Олейник спасти гостей не сумел.

"Кремень" ничейный счет не устраивал от слова совсем, так как свои шансы удержаться в элите они не потеряли. А учитывая их неудачный результат в 28-м туре, они могли вплотную приблизиться к основному конкуренту. Поначалу серьезных проблем защите херсонцев создать они не смогли, сделав основную ставку на стандарты. И если гости во втором тайме не особо запомнились, то хозяева попали в объективы камер. Речь не о команде, а о болельщиках, которые во втором туре подряд прорвались на поле, в надежде тоже немного поиграть в футбол. Сделать этого не получилось - хулиганов вывели, дымовые шашки убрали, а игру продолжили.

Очень cкоро после инцидента с фанатами гости забили во второй раз. Взять крепость соперника им удалось после стандарта, а точный выстрел нанес Курелех. Стоит отметить, что Клищук сумел отбить его удар, однако по мнению арбитра, мяч таки пересек линию ворот, прежде чем голкипер выбил мяч - 1:2. "Кремень" добыл свою первую победу с ноября 2020-го года, тем самым немного улучшив свое положение в таблице. Они все еще в зоне вылета, однако шанс на спасение есть. Даже за два тура до финиша.

Первая лига, 28-й тур

"Кристалл" - "Кремень" 1:2

Гол: Вакуленко Олег 59 - Семенив Дмитрий 45, Курелех Валерий 76

"Кристалл": Клищук Андрей Максименко Александр, Логинов Александр, Киричук Владимир, Лаптев Михаил, Крутин Максим, Сорокин Андрей, Тарасенко Александр, Цыбульский Сергей, Кателин Евгений, Клюев Владислав

"Кремень": Олейник Андрей, Бычков Богдан, Курелех Валерий, Антонио Франциско, Мягков Павел, Демченко Александр, Семенов Дмитрий, Белоус Сергей, Мурашов Евгений, Молько Владислав, Галата Денис