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Первая победа за шесть месяцев. Кремень обыгрывает Кристалл на выезде

Первая лига
(1 голосов)

До этого было 13 игр без побед

Первая победа за шесть месяцев. Кремень обыгрывает Кристалл на выезде

Фото: ФК Кристалл

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В 28-м туре первой лиги в очной схватке встретились два главных аутсайдера сезона - "Кристалл" и "Кремень". Первые уже официально оформили вылет, в то время как вторые, несмотря на все "старания", имеют еще шанс спастись. На двоих команды могут похвастаться лишь семью победами в сезоне, а в трех последних матчах они забили один гол. Одним словом, зрелище в Херсоне было не для слабых духом.

Первые 30 минут поединка можно смело вырезать из летописи нынешней кампании. Поверьте, ничего интересного, помимо смешных выкриков болельщиков с трибун, не наблюдалось. Местами гости чуть больше владели мячом, однако их моменты пришли лишь под конец первого тайма. Сначала обязан был забивать Мурашов, но его выстрел прошел рядом с дальней штангой. Спустя минуту "Кремень" таки вышел вперед - точный удар головой удался Семенову.

Второй тайм начался так же неспешно, как и первый, и кто знает, как развивались бы в нем события, если бы не гол "Кристалла". Неожиданный гол и одновременно эффектный. Вышедший на замену Вакуленко начал контратаку своей команды, обыгрался в стеночку с Тарасенко и нанес классный удар из-за пределов штрафной - Олейник спасти гостей не сумел.

"Кремень" ничейный счет не устраивал от слова совсем, так как свои шансы удержаться в элите они не потеряли. А учитывая их неудачный результат в 28-м туре, они могли вплотную приблизиться к основному конкуренту. Поначалу серьезных проблем защите херсонцев создать они не смогли, сделав основную ставку на стандарты. И если гости во втором тайме не особо запомнились, то хозяева попали в объективы камер. Речь не о команде, а о болельщиках, которые во втором туре подряд прорвались на поле, в надежде тоже немного поиграть в футбол. Сделать этого не получилось - хулиганов вывели, дымовые шашки убрали, а игру продолжили.

Очень cкоро после инцидента с фанатами гости забили во второй раз. Взять крепость соперника им удалось после стандарта, а точный выстрел нанес Курелех. Стоит отметить, что Клищук сумел отбить его удар, однако по мнению арбитра, мяч таки пересек линию ворот, прежде чем голкипер выбил мяч - 1:2. "Кремень" добыл свою первую победу с ноября 2020-го года, тем самым немного улучшив свое положение в таблице. Они все еще в зоне вылета, однако шанс на спасение есть. Даже за два тура до финиша.

Первая лига, 28-й тур
"Кристалл" - "Кремень" 1:2
Гол: Вакуленко Олег 59 - Семенив Дмитрий 45, Курелех Валерий 76
"Кристалл": Клищук Андрей Максименко Александр, Логинов Александр, Киричук Владимир, Лаптев Михаил, Крутин Максим, Сорокин Андрей, Тарасенко Александр, Цыбульский Сергей, Кателин Евгений, Клюев Владислав
"Кремень": Олейник Андрей, Бычков Богдан, Курелех Валерий, Антонио Франциско, Мягков Павел, Демченко Александр, Семенов Дмитрий, Белоус Сергей, Мурашов Евгений, Молько Владислав, Галата Денис

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Кристалл (Херсон)
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