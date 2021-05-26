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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Волочиск может запрыгнуть в тройку

Агробизнес - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Агробизнес

UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 28-й тур
"Агробизнес" 18:00 "ВПК-Агро"

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В статье: Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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Багіра (Рівне)
26.05.2021 в 17:58
Невиграш Агробізнеса дає довгожданну дострокову путівку Вересу до УПЛ ))
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