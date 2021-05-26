Благодарность от всего города Ровно. Агробизнес - ВПК-Агро 1:2

Уже второй сезон подряд "Агробизнес" ведет борьбу за возможность сыграть в УПЛ. В прошлой кампании они стали четвертыми, совсем немного уступив "Ингульцу" и "Руху". За три тура до финиша нынешней кампании они также идут вне призовой тройки, однако учитывая, что завтра между собой сыграют Харьков и Одесса, у команды Чижевского есть отличные шансы обогнать одного из конкурентов. Но для этого нужно было сделать главное - обыграть "ВПК-Агро".

У гостей сегодня был особенный болельщик - футбольный город Ровно. Осечка "Агробизнеса" официально выводила "Верес" в УПЛ, а потому все игроки "красно-черных" вместе с тренерским штабом внимательно следили за событиями в матче. Нужно ведь знать, когда открывать праздничное шампанское.

Начало получилось идеальным для "Агробизнеса". В прошлом туре "ВПК-Агро" пропустил от "Николаева" уже на первой минуте. Сегодня же их сопернику хватило 40-ка секунд, дабы огорчить Шелихова. Быстрая атака по правому флангу закончилась прострелом Николая Когута в штрафную. Там мяч спиной к воротам принял Семенец и откатил круглого под удар Черненко - полузащитник пробил не очень качественно, но небольшой рикошет дезориентировал голкипера гостей - 1:0.

Несмотря на то, что следующий гол пришел уже во втором тайме, опасных моментов хватало и до перерыва. Гости играли активнее, чтобы сравнять счет, в то время как Волочиск комфортно себя чувствовал на контратаках. Но забить им не удалось, а после перерыва мы увидели шикарные 50 секунд в исполнении "ВПК-Агро". Иногда хватает и такого, чтобы довести своих и ровенских болельщиков до экстаза. Подача с углового на ближнюю штангу, выигранный воздух, скидка на дальнюю и точный удар от Кулиша.

"Агробизнес" попытался вернуться в игру, но соперник закрылся у собственных ворот и выжидал тот самый момент. Спустя 20 минут дождались. Еще один стандарт "ВПК-Агро", сумбур у ворот команды Чижевского и мощный выстрел Тищенко после отскока - 1:2.

Хозяева и дальше играя первым номером, продолжая нагнетать обстановку у ворот соперника. Один удар Когута в упор и сейв Шелихова чего стоит. Но старания ничего не принесли, и счет так и остался в пользу гостей, которые добыли победу в рядовом для себя матче. А вот "Агробизнес" важную игру проигрывает, что серьезно бьет по их турнирному положению.

Ну и главное: УПЛ, встречай нового гостя. "Верес" официально выходит в элиту.

Первая лига, 28-й тур

"Агробизнес" - "ВПК-Агро" 1:2

Гол: Черненко Руслан 1 - Кулиш Станислав 46, Тищенко Иван 64

"Агробизнес": Мозиль Олег, Слотюк Арсен, Дидык Роман, Семенюк Сергей, Курило Игорь, Думанюк Артур, Юхимович Дмитрий, Черненко Руслан, Семенец Богдан, Когут Николай, Когут Иван

"ВПК-Агро": Шелихов Денис, Хубутия Акаки, Белый Иван, Агапов Максим, Палюх Сергей, Ксенз Павел, Ляшенко Николай, Коберидзе Лука, Тищенко Иван, Кулиш Станислав, Шмигельский Богдан