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Благодарность от всего города Ровно. Агробизнес - ВПК-Агро 1:2

Первая лига
(1 голосов)

"Верес" идет в УПЛ

Благодарность от всего города Ровно. Агробизнес - ВПК-Агро 1:2

Фото: ФК Агробизнес

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже второй сезон подряд "Агробизнес" ведет борьбу за возможность сыграть в УПЛ. В прошлой кампании они стали четвертыми, совсем немного уступив "Ингульцу" и "Руху". За три тура до финиша нынешней кампании они также идут вне призовой тройки, однако учитывая, что завтра между собой сыграют Харьков и Одесса, у команды Чижевского есть отличные шансы обогнать одного из конкурентов. Но для этого нужно было сделать главное - обыграть "ВПК-Агро".

У гостей сегодня был особенный болельщик - футбольный город Ровно. Осечка "Агробизнеса" официально выводила "Верес" в УПЛ, а потому все игроки "красно-черных" вместе с тренерским штабом внимательно следили за событиями в матче. Нужно ведь знать, когда открывать праздничное шампанское.

Начало получилось идеальным для "Агробизнеса". В прошлом туре "ВПК-Агро" пропустил от "Николаева" уже на первой минуте. Сегодня же их сопернику хватило 40-ка секунд, дабы огорчить Шелихова. Быстрая атака по правому флангу закончилась прострелом Николая Когута в штрафную. Там мяч спиной к воротам принял Семенец и откатил круглого под удар Черненко - полузащитник пробил не очень качественно, но небольшой рикошет дезориентировал голкипера гостей - 1:0.

Несмотря на то, что следующий гол пришел уже во втором тайме, опасных моментов хватало и до перерыва. Гости играли активнее, чтобы сравнять счет, в то время как Волочиск комфортно себя чувствовал на контратаках. Но забить им не удалось, а после перерыва мы увидели шикарные 50 секунд в исполнении "ВПК-Агро". Иногда хватает и такого, чтобы довести своих и ровенских болельщиков до экстаза. Подача с углового на ближнюю штангу, выигранный воздух, скидка на дальнюю и точный удар от Кулиша.

"Агробизнес" попытался вернуться в игру, но соперник закрылся у собственных ворот и выжидал тот самый момент. Спустя 20 минут дождались. Еще один стандарт "ВПК-Агро", сумбур у ворот команды Чижевского и мощный выстрел Тищенко после отскока - 1:2.

Хозяева и дальше играя первым номером, продолжая нагнетать обстановку у ворот соперника. Один удар Когута в упор и сейв Шелихова чего стоит. Но старания ничего не принесли, и счет так и остался в пользу гостей, которые добыли победу в рядовом для себя матче. А вот "Агробизнес" важную игру проигрывает, что серьезно бьет по их турнирному положению.

Ну и главное: УПЛ, встречай нового гостя. "Верес" официально выходит в элиту.

Первая лига, 28-й тур
"Агробизнес" - "ВПК-Агро" 1:2
Гол: Черненко Руслан 1 - Кулиш Станислав 46, Тищенко Иван 64
"Агробизнес": Мозиль Олег, Слотюк Арсен, Дидык Роман, Семенюк Сергей, Курило Игорь, Думанюк Артур, Юхимович Дмитрий, Черненко Руслан, Семенец Богдан, Когут Николай, Когут Иван
"ВПК-Агро": Шелихов Денис, Хубутия Акаки, Белый Иван, Агапов Максим, Палюх Сергей, Ксенз Павел, Ляшенко Николай, Коберидзе Лука, Тищенко Иван, Кулиш Станислав, Шмигельский Богдан

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В статье: Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (12)
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Slavutic
26.05.2021 в 20:37
Походу в Волочиске испугались, что ненароком могут пролезть в УПЛ! Решили подстраховаться.))
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0
0
RicoRico (Кривой Рог)
26.05.2021 в 20:22
Верес On Fire!!!!
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0
0
alex.belogubko (одесса)
26.05.2021 в 20:15
ЧО -М 1925 получили хороший подарок от ВПК АГРО --завтра посмотрим кого будет убивать Романов
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 20:09
Агробізнес розігнався в УПЛ, але їм в перерві пояснили "політику партії". І вони з початку другого тайму дали зрозуміти що згодні з такою "політикою".
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
26.05.2021 в 20:12
Дивився матч. З висновком не згідний. Хотіли виграти, було видно, але ВПК-Агро також чомусь хотів! ;)
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 20:15
Ключові слова "чомусь хотів".
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
26.05.2021 в 20:17
Саме це я і хотів сказати. Та загалом я задоволений , бо чекав саме Одесу і Харків у Прем'єр лізі.
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0
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
26.05.2021 в 20:08
,Не хочется сыпать соль на раны болельщиков из Волочиска, но согласитесь - в поза-прошлом туре ваша команда совсем НЕ ПО ДЕЛУ обыграла наш ЧЕРНОМОРЕЦ! Бог не фраер.., он всё видит и продажные судьи в нашем футболе УВЫ продолжают делать своё тёмное дело... Большой ПРИВЕТ судье из Киевской области - он сам знает о ком я...
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0
0
Technical
26.05.2021 в 20:43
Та годі вам... пенальті у ворота Чорноморця був, так цьому сприяв нефарт, але ваш захисник зіграв рукою, перервавши політ мяча у ворота.А сьогодні як вийшло, так вийшло, буде Агробізнес в УПЛ чи ні - то таке, його будуть підтримувати свої фани і у Першій лізі.А Чорноморець має бути в еліті українського футболу, Одеса - мільйонне місто, клуб - з історією і чудовим стадіоном
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
26.05.2021 в 20:08
Неочікувано! Одеса, Харків ну тепер ви вже не можете не вийти в Прем'єр лігу!!! ) Має також бути подяка для ВПК-Агро від Вереса! Бо самі нездатні звершити справу! А може навпаки не хотіли, а тепер вже нікуди подітися! Бо таке складалося враження від їхніх останніх ігор. Хто його знає?!
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0
0
chyvak1831 (Харків)
26.05.2021 в 20:04
Перша ліга реально тримає інтригу до останнього туру! Дуже цікаво дивитись!
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0
0
Багіра (Рівне)
26.05.2021 в 17:58
Невиграш Агробізнеса дає довгожданну дострокову путівку Вересу до УПЛ ))
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0


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