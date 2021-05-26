  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Верес вышел в УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес вышел в УПЛ

Первая лига
(4 голосов)

Первый пошел

Верес вышел в УПЛ

Фото - ФК Верес

Новина українською

Сегодня в Первой лиге состоялись несколько матчей 28-го тура, в одном из которых "Агробизнес" принимал "ВПК-Агро".

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, Агробизнес остался на 4-й позиции в турнирной таблице, однако этот результат позволил Вересу досрочно оформить выход в УПЛ, так как за два тура до финиша расстояние между 1-й и 4-й командой лиги составляет 8 пунктов и ниже 3-го места Верес уже опуститься не может.

Отметим, что кроме Вереса на повышение в классе претендуют Черноморец, Металлист 1925, Агробизнес, Николаев и Волынь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
26.05.2021 в 20:40
игра вереса особо не изменится , будет такой же пердив только в упл.
Ответить
+1
0
avatar
vava170782
26.05.2021 в 20:36
Верес - чорноморець та м1925 в УПЛ
Ответить
0
0
chyvak1831 (Харків)
26.05.2021 в 20:30
вітаю команду Верес!
Ответить
0
0
RicoRico (Кривой Рог)
26.05.2021 в 20:23
Верес ОН ФАЕР!!!Всих пере перемагаеВерес ОН ФАЕР!!!Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла -лала
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...