Верес вышел в УПЛ

Сегодня в Первой лиге состоялись несколько матчей 28-го тура, в одном из которых "Агробизнес" принимал "ВПК-Агро".

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, Агробизнес остался на 4-й позиции в турнирной таблице, однако этот результат позволил Вересу досрочно оформить выход в УПЛ , так как за два тура до финиша расстояние между 1-й и 4-й командой лиги составляет 8 пунктов и ниже 3-го места Верес уже опуститься не может.

Отметим, что кроме Вереса на повышение в классе претендуют Черноморец, Металлист 1925, Агробизнес, Николаев и Волынь.