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Верес вышел в УПЛ
Первый пошел
Фото - ФК Верес
Сегодня в Первой лиге состоялись несколько матчей 28-го тура, в одном из которых "Агробизнес" принимал "ВПК-Агро".
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Таким образом, Агробизнес остался на 4-й позиции в турнирной таблице, однако этот результат позволил Вересу досрочно оформить выход в
Отметим, что кроме Вереса на повышение в классе претендуют Черноморец, Металлист 1925, Агробизнес, Николаев и Волынь.
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