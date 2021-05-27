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Первая лига. Заколдованные ворота ОСК Металлист, Черноморец увозит три очка (0:1) и выходит в УПЛ

Первая лига
(4 голосов)

Металлист 1925 терпит первое поражение начиная с ноября

Первая лига. Заколдованные ворота ОСК Металлист, Черноморец увозит три очка (0:1) и выходит в УПЛ

Фото - ФК Металлист 1925

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Как мы и предполагали в своем анонсе, Алексей Антонов не стал менять победный состав и снова выпустил ту же одиннадцатку, которая "ковала" победу над "Кристаллом" (4:0). Оппонент же решил таки сыграть в основе с Дмитрим Криськовым, а не Виталием Кольцовым, который ненадолго было вернулся в стартовый состав, но снова присел на скамейку в решающий момент.

Поединок начался в неспешном темпе, команды прощупывали слабые места друг друга. Словно гром среди ясного неба, возник повод для пенальти. Действительно, Артур Западня толкал Максима Брагару в спину, а не чисто сыграл корпусом в пределах своей штрафной, так что Виталий Романов имел все основания указать на точку. Илья Путря во втором матче кряду уверенно исполнил пенальти и гости повели в счете, забив быстрый гол - идеальный сюжет для "Черноморца"!

"Металлист 1925" не форсировал события, пытаясь отыскать свою игру. В излюбленном стиле, короткими передачами, команде Валерия Кривенцова удалось просочиться в чужую вратарскую через левый фланг. Но Алексей Паламарчук отразил и удар Виталия Пономаря в упор, и добивание от Дмитрия Криськова, также с близкого расстояния.

Не пошел мяч в ворота и в дебюте второго тайма. Савин подал угловой, Пономарь пробил головой и мяч по пути, срикошетив от Криськова, ударился в перекладину. Снова каркас пришел на выручку Паламарчуку спустя несколько минут, когда после передачи Максима Жичикова Голодюк пробил в стойку.

После этого игра приобрела характер "на встречных курсах" - одесситы создавали опасность в основном после стандартов, харьковчане же и дальше опасно атаковали с игры. Виталий Романов же, внезапно, включил режим повышенной строгости и начал раздавать желтые карточки направо и налево. Хорошо, что хоть в обе стороны, придерживаясь последовательности в своих решениях.

Апогеем нефарта "Металлиста 1925" стал эпизод, когда Пономарь, пытаясь дотянуться до мяча, жестко въехал во вратаря на его территории. У форварда харьковчан уже был "горчичник" раньше, так что он отправился отдыхать, практически лишив свою команду шансов на финальный штурм.

Победа позволила "Черноморцу" за два тура до финиша обеспечить себе путевку в УПЛ, на день позже "Вереса"! Теоретически догнать одесситов еще могут "Металист 1925" и "Николаев", но и с первыми, и со вторыми команда Антонова набрала десять очков из двенадцати возможных в очных встречах, так что влюбом случае окажется выше, даже при дополнительных подсчетах.

"Металлисту 1925" же еще предстоит нервная концовка сезона в борьбе за третье место.

Металлист 1925 - Черноморец 0:1 (0:1)
Гол: Путря (12 пен)
Удаление: Пономарь (78)
Металлист 1925: Сидоренко (к), Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин, Голодюк (Блажко 80), Крыськив, Батюшин (Ченбай 80), Пономарь
Черноморец: Паламарчук, Мартыненко, Горопевшек, Путря, Долгов, Кравченко (к), Вачиберадзе, Брагару (Мащенко 71), Ковбаса (Штогрин 70), Авагимян (Сухоручко 78), Козак
Предупреждения: Пономарь (60, 78), Габелок (58), Ткачук (64), Кривенцов (65 гл. тр.) - Путря (40), Долгов (47), Гропевшек (60), Мащенко (71)

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (10)
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ober (одесса)
27.05.2021 в 21:14
всех с выходом в УПЛ!!! Тёмка Кислый-ты на фарт нам!)))
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
27.05.2021 в 21:08
ВиходЕ
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0
0
alex.belogubko (одесса)
27.05.2021 в 21:04
это просто везение 2 штанги 1 перекладина -игра ЧО слабая -нет ни одного игрока с хорошим ударом --поздравляю с выходом в УПЛ -2 последнии игры надо выигрывать
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+1
0
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c99baf (Харьков)
27.05.2021 в 21:07
Это не везение,а нет мастерства в МХ с "цифрами".
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0
0
Kela (Одесса)
27.05.2021 в 20:58
всех с победой и выходом в ПЛ
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+2
0
avatar
c99baf (Харьков)
27.05.2021 в 21:04
Город - герой "гулять" будет?
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+1
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
27.05.2021 в 20:54
Победа всегда приятно, а что дальше? Пасти заднего в УПЛ....
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+1
-1
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Микко82 (Херсон)
27.05.2021 в 20:05
Одеса, Херсон з вами!!!
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
27.05.2021 в 19:55
ЧО вы что не играете --Антон меняй Краву и Грузина--не держитесь за счёт и не играйтесь в своей штрафной--1тайм повезло так играть нельзя -проиграете
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+3
0
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vismut (Запорожье)
27.05.2021 в 19:20
0:1 это уже интересно!
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+1
0


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