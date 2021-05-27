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Вирт: В этом году Верес однозначно был лучшим в Первой лиге
Команда оформила выход в УПЛ
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в интервью ТК "Футбол" прокомментировал
"В интернете увидел что "Агробизнес" проиграл. Конечно была невероятная радость у команды. В первую очередь я рад за игроков потому что они проделали большой объём работы, они заслужили выход в УПЛ.
Мы заслуженно первыми вышли в элиту украинского футбола. В этом году мы однозначно были лучшими в Первой лиге. Но у нас еще незаконченое дело: мы хотим занять первое место в чемпионате.
У нас впереди три игры, и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями Первой лиги", - сказал Вирт.
Напомним, что за два тура до финиша расстояние между 1-й и 4-й командами Первой лиги составляет 8 пунктов и ниже 3-го места "Верес" уже опуститься не может.
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