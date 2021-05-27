Вирт: В этом году Верес однозначно был лучшим в Первой лиге

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в интервью ТК "Футбол" прокомментировал выход ровненской команды в УПЛ .

"В интернете увидел что "Агробизнес" проиграл. Конечно была невероятная радость у команды. В первую очередь я рад за игроков потому что они проделали большой объём работы, они заслужили выход в УПЛ.

Мы заслуженно первыми вышли в элиту украинского футбола. В этом году мы однозначно были лучшими в Первой лиге. Но у нас еще незаконченое дело: мы хотим занять первое место в чемпионате.

У нас впереди три игры, и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями Первой лиги", - сказал Вирт.