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Вирт: В этом году Верес однозначно был лучшим в Первой лиге

Первая лига
(2 голосов)

Команда оформила выход в УПЛ

Вирт: В этом году Верес однозначно был лучшим в Первой лиге

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в интервью ТК "Футбол" прокомментировал выход ровненской команды в УПЛ.

"В интернете увидел что "Агробизнес" проиграл. Конечно была невероятная радость у команды. В первую очередь я рад за игроков потому что они проделали большой объём работы, они заслужили выход в УПЛ.

Мы заслуженно первыми вышли в элиту украинского футбола. В этом году мы однозначно были лучшими в Первой лиге. Но у нас еще незаконченое дело: мы хотим занять первое место в чемпионате.

У нас впереди три игры, и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями Первой лиги", - сказал Вирт.

Напомним, что за два тура до финиша расстояние между 1-й и 4-й командами Первой лиги составляет 8 пунктов и ниже 3-го места "Верес" уже опуститься не может.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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dok2018 (DNEPR)
27.05.2021 в 20:50
Судьи для Вереса однозначно были лучшими в этом сезоне. Когда судьи не при чем ,Верес гоняли как детей. Альянс,Волынь,Металлист..... Рассказывай дальше.какие вы гениальные.......
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дедушка (Сумы)
27.05.2021 в 20:47
Олимпику нельзя,ну а Вересу пожайлуста.Опять продадут место в упл.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.05.2021 в 19:06
С. К. Вирт
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