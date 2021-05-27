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Металлист 1925 установил рекорд сезона по посещаемости среди всех трех украинских лиг
Заочная борьба харьковских клубов продолжается
instagram.com/metalist1925_kh
Сегодня в
Как сообщает харьковский клуб, на трибунах ОСК "Металлист" за игрой наблюдали 13 174 зрителя.
Такая цифра - рекорд в соревнованиях УПЛ, Первой и Второй лиг в этом сезоне. Предыдущая планка в 12 356 болельщиков принадлежала второлиговскому харьковскому "Металлу" в поединке с "Балканами" (3:1).
Отдельно отметим, что такая поддержка не помогла "Металлисту 1925" взять очки. "Черноморец" победил со счётом 1:0 и
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