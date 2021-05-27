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Металлист 1925 установил рекорд сезона по посещаемости среди всех трех украинских лиг

Первая лига
(2 голосов)

Заочная борьба харьковских клубов продолжается

Металлист 1925 установил рекорд сезона по посещаемости среди всех трех украинских лиг

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

Сегодня в Первой лиге состоялся центральный матч 28-го тура, в котором "Металлист 1925" принимал "Черноморец".

Как сообщает харьковский клуб, на трибунах ОСК "Металлист" за игрой наблюдали 13 174 зрителя.

Такая цифра - рекорд в соревнованиях УПЛ, Первой и Второй лиг в этом сезоне. Предыдущая планка в 12 356 болельщиков принадлежала второлиговскому харьковскому "Металлу" в поединке с "Балканами" (3:1).

Отдельно отметим, что такая поддержка не помогла "Металлисту 1925" взять очки. "Черноморец" победил со счётом 1:0 и оформил выход в УПЛ. Ну а харьковской команде за выход в элиту придется побороться в двух заключительных турах чемпионата.

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Комментарии (1)
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bombard (Харьков)
27.05.2021 в 23:22
Это в пику тем нытикам, которые стонут, что харьковчанам якобы не нужен "Металлист - 1925" и они только и ждут воскрешения "Металлиста" Ярославского. Оказывается одно другому не мешает.
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