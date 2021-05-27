Металлист 1925 установил рекорд сезона по посещаемости среди всех трех украинских лиг

Сегодня в Первой лиге состоялся центральный матч 28-го тура, в котором "Металлист 1925" принимал "Черноморец".

Как сообщает харьковский клуб, на трибунах ОСК "Металлист" за игрой наблюдали 13 174 зрителя.

Такая цифра - рекорд в соревнованиях УПЛ, Первой и Второй лиг в этом сезоне. Предыдущая планка в 12 356 болельщиков принадлежала второлиговскому харьковскому "Металлу" в поединке с "Балканами" (3:1).