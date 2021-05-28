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Шебек о пенальти в пользу Черноморца: Брагару ожидал прикосновения, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали
Металлист 1925 - Черноморец 0:1. Судейский анализ матча
Скриншот - YouTube-канал МХ 1925
УПЛ 2020/21 завершилась, но судейские скандалы продолжаются. Продолжается Украинская Первая лига и топовые отечественные арбитры судят там.
Вчера состоялся не рядовой матч с участием одесского "Черноморца". "Моряки" в гостях одолели "Металлист 1925" и официально оформили выход в УПЛ. Все бы ничего, но не обошлось без очередного спорного решения судьи в поле в пользу команды из Одессы. Говорим "очередного", потому как почти весь сезон матчи с участием "Черноморца" сопровождаются спорными судейскими решениями в пользу одесситов. Чего стоит, в частности, перебивание пенальти в поединке с "Полесьем".
Но сейчас – о матче с "Металлистом 1925", который судил Виталий Романов. На одиннадцатой минуте по итогам борьбы между Максимом Западньой и Артуром Брагару произошло падение последнего, и прозвучал свисток арбитра о назначении пенальти. Судейский эксперт Сергей Шебек убежден – решение надуманное, притянутое за уши.
- Это был очень важный матч для обеих команд, решалась судьба путевки в УПЛ. Подчеркиваю это, чтобы понять цену ошибки арбитра Романова. А ошибка была, - говорит Сергей Александрович. - Это надуманный пенальти.
Максим Брагару и Артур Западня боролись за мяч, игрок "Черноморца" был чуть впереди, мяч был уходящий из штрафной площади. Брагару, видя и понимая, что не создает опасности воротам соперника, начал подставляться под игрока "Металлист 1915", начал немного притормаживать, чтобы наткнуться на касание со стороны Западни. И когда Западня все же коснулся Брагару (толчка как такового не было), футболист "Черноморца" усилил свое падение, - сказал эксперт.
- Это было "воздушное" касание, которого Брагару и ожидал, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали – в ворота "Металлиста 1925" был назначен необоснованный пенальти. Это серьезная ошибка арбитра в одном из ключевых матчей Первой лиги, - сказал эксперт.
Добавим, что ранее выход в УПЛ с Первой лиги гарантировал себе ровенский "Верес".
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