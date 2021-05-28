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Шебек о пенальти в пользу Черноморца: Брагару ожидал прикосновения, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали

Первая лига
(3 голосов)

Металлист 1925 - Черноморец 0:1. Судейский анализ матча

Шебек о пенальти в пользу Черноморца: Брагару ожидал прикосновения, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали

Скриншот - YouTube-канал МХ 1925

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ 2020/21 завершилась, но судейские скандалы продолжаются. Продолжается Украинская Первая лига и топовые отечественные арбитры судят там.

Вчера состоялся не рядовой матч с участием одесского "Черноморца". "Моряки" в гостях одолели "Металлист 1925" и официально оформили выход в УПЛ. Все бы ничего, но не обошлось без очередного спорного решения судьи в поле в пользу команды из Одессы. Говорим "очередного", потому как почти весь сезон матчи с участием "Черноморца" сопровождаются спорными судейскими решениями в пользу одесситов. Чего стоит, в частности, перебивание пенальти в поединке с "Полесьем".

Но сейчас – о матче с "Металлистом 1925", который судил Виталий Романов. На одиннадцатой минуте по итогам борьбы между Максимом Западньой и Артуром Брагару произошло падение последнего, и прозвучал свисток арбитра о назначении пенальти. Судейский эксперт Сергей Шебек убежден – решение надуманное, притянутое за уши.

- Это был очень важный матч для обеих команд, решалась судьба путевки в УПЛ. Подчеркиваю это, чтобы понять цену ошибки арбитра Романова. А ошибка была, - говорит Сергей Александрович. - Это надуманный пенальти.

Максим Брагару и Артур Западня боролись за мяч, игрок "Черноморца" был чуть впереди, мяч был уходящий из штрафной площади. Брагару, видя и понимая, что не создает опасности воротам соперника, начал подставляться под игрока "Металлист 1915", начал немного притормаживать, чтобы наткнуться на касание со стороны Западни. И когда Западня все же коснулся Брагару (толчка как такового не было), футболист "Черноморца" усилил свое падение, - сказал эксперт.

- Это было "воздушное" касание, которого Брагару и ожидал, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали – в ворота "Металлиста 1925" был назначен необоснованный пенальти. Это серьезная ошибка арбитра в одном из ключевых матчей Первой лиги, - сказал эксперт.

Добавим, что ранее выход в УПЛ с Первой лиги гарантировал себе ровенский "Верес".

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (28)
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alex.belogubko (одесса)
28.05.2021 в 12:06
Шебек все вопросы к Лучи--он остаёться на 1 год
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
28.05.2021 в 12:02
І що?? помилився і нічо йому за це не буде. це український футбол. Це не помилка, це оплачена послуга.
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+1
0
avatar
Американец 2000
28.05.2021 в 11:26
Я как увидел это левое пенальти - сразу понял что это и есть та провокация , которую ожидали от матча (((( Только все ожидали её от болельщиков титушек , а Ярославский п -рс - поступил хитрее - он просто купил судью (((((Самое неприятно в этой ситуации - то что Черноморец поступил как фамилия своего тренера но на букву Г ((((((Одессе не нужны были очки так как Харькову ! И Харьков с Одессой были всегда в хороших дружеских отношениях (((( А теперь игроки повели себя как Антоны ((((( На Г ((((Металлист гонял всю игру Черноморец как цуциков ! Не повезло просто с голом и судьёй продажным (((
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+1
-6
Dr. House (Поділля)
28.05.2021 в 11:45
Особо голову пеплом не посыпай. Мытьём и катанием стороженковцы возьмут 4 очка с ВПК и Кременем в двух матчах, только надо судей тоже заинтересовать, а то на халявку в вышку выходить как-то моветон))). Вот Черноморец заинтересовывает и уже вышли))). И Верес тоже))).
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+1
0
Dr. House (Поділля)
28.05.2021 в 11:13
Был контакт руки со спиной и было основание назначить пенальти. Если бы не одно но: просто в пользу Черноморца очень уж много было назначено интересных пенальти. Неспроста это, ой неспроста...)))
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+2
-2
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Американец 2000
28.05.2021 в 11:28
Вообще то футбол контактная игра - это тебе не балет ((((
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
28.05.2021 в 11:36
Никто и не спорит, но балерин в футболе почему-то до ..уя)))
+2
-1
Goleon (Одесса)
28.05.2021 в 11:01
Есть же видео, на котором видно, как защитник толкает в спину "с протяжкой" Брагару и это все происходит на скорости. Падение явно было обусловлено действиями защитника. Совсем другой вопрос к защитнику, зачем он нарушал правила в штрафной, когда мяч уходил на скорости и нападающий был бы уже не в такой выгодной позиции.
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+4
-4
vgolovan (полтава)
28.05.2021 в 11:03
и тебе еще раз скажу что есть разница между толчком в плече и спину и между толчком и касанием вообще
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+4
-4
Goleon (Одесса)
28.05.2021 в 11:24
Скажем так, это был больше толчок, чем касание, смотри видео на 0:42 рука тянется с протяжкой. Если это, по твоей логике касание, то нам говорить не о чем. В большинстве случаев за такие нарушения ставят пенальти. Зачем на белое говорить черное, если все есть на видео и закатывать истерику в этой ветке, что все было чисто, может ты Шебек? )
+4
-2
Бандеровець) (Одесса)
28.05.2021 в 10:59
Счёт на табло ,Черноморец в УПЛ!!! Какие вопрсы?
Ответить
+3
-5
vgolovan (полтава)
28.05.2021 в 11:01
вот когда в упл за такие нарушения будут ставить точку в ворота черноморца вот тогда у тебя будут вопросы
Ответить
+8
-3
avatar
Американец 2000
28.05.2021 в 11:30
Вопросы в том , что команда никакая прошла в премьр лигу при помощи судей ((((
+1
-2
Hanter44 (Baburka)
28.05.2021 в 10:57
Посмотрел видео.Толчок(на мой взгляд)все таки был.Хотя на подобное не всегда обращают внимание,а только тогда,когда очень надо.
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+4
-1
старий фан (Рівне)
28.05.2021 в 11:02
Це є порушенням правил - поштовх в спину. Це порушення судять всюди.
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+2
-4
Hanter44 (Baburka)
28.05.2021 в 11:04
А вот это не правда. Выборочно.И существует много фактов подтверждающих это.
+5
-1
vgolovan (полтава)
28.05.2021 в 10:52
всем идиотам утверждающим что нарушение было большой привет почаще смотрите правила или на худой конец европейские чемпионаты и вам придуркам станет всем понятно как судят в европе и что такое толчек в спину или в плече еще раз привеи всем идиотам
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+6
-8
Бандеровець) (Одесса)
28.05.2021 в 10:54
Мне нравятся самокритичные люди!
Ответить
+5
-1
vgolovan (полтава)
28.05.2021 в 10:59
откуда бандеровцы в одессе
+3
-7
Бандеровець) (Одесса)
28.05.2021 в 10:50
Шебэк ты болен?
Ответить
+4
-4
Vantala (Kharkiv)
28.05.2021 в 11:06
Хуже, проплачен.
Ответить
+2
0
Hanter44 (Baburka)
28.05.2021 в 10:49
Матч не видел и комментировать событие не стану,Но ,всем известен глубокие кожаные карманы ,в которые падают дивиденды от подобного судейства
Ответить
+4
-1
старий фан (Рівне)
28.05.2021 в 10:47
Шебек бухий був? Дотик (поштовх) в спину був? Був. До чого тут очікувння арбітра? Чистий пенальті.
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+3
-5
Astor Astor (Одесса)
28.05.2021 в 10:31
Я еще понимаю - назвать этот пенальти нелогичным, глупым, обидным и т.д. Но на полном серьезе утверждать, что тут не было толчка игрока сзади? Да на повторе очень четко видно движение рукой, как вот можно его не увидеть? А то, что Брагару прикрывал мяч корпусом - так квалифицированный футболист и должен прикрывать мяч корпусом. Вот насколько нужно иметь заточенные под всякий бред мозги, чтобы представить это в виде обвинения в какой-то нечестной игре?
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+7
-6
Leolion (Alicante)
28.05.2021 в 10:49
После толчка игрок кубарем полетел, сделал кувырок и встал на ноги, если бы он ждал толчка, то валялся как Суарес с криками о боли. Мнение «этого умника» даже читать не стоит, лучше бы он оказался провокатором, чем так думал на самом деле, хоть лечиться не нужно)
Ответить
+3
-3
Lotto (Харьков)
28.05.2021 в 11:32
А зачем валятся если сразу же был свисток и указание на точку? Дело сделано цирк не нужен.
+1
-1
sergkir
28.05.2021 в 10:17
За такие пенальти нужно забирать все аттестации у судьи и на рынок заметать. Какое же это пенальти?
Ответить
+5
-10
avatar
donkrot (Донецк)
28.05.2021 в 10:08
Очередной тупой высер от Шебека, почему очередной? Потому что на протяжении всего сезона он только и делает что высерает. Если это не пенальти, то что?
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+10
-5


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