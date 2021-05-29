  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бывший игрок сборной Украины перейдет в Металл
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок сборной Украины перейдет в Металл

Первая лига
(1 голосов)

Новый-старый харьковский клуб продолжает шуметь в медиапространстве

Бывший игрок сборной Украины перейдет в Металл

Новина українською

Вскоре новоиспеченный участник Первой Лиги "Металл" из Харькова пополнится бывший игроком сборной Украины. Им станет Евгений Селин, сообщает Tribuna.

Пока условия контракта неизвестны.

Последним клубом украинском был кипрский "Анортосис", в котором Евгений провел два сезона. Также он выступал за "Ворсклу", "Астерас", "Платаниас", "МТК Будапешт" и "Динамо". На его счету еще 23 матча в составе харьковского "Металлиста", который пытаются возродить на базе "Металла".

Селин также был участником Евро-2012 в составе сборной Украины. Всего за главную команду страны он провел 15 матчей, в которых отметился одним голом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 350 тыс евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селин Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
WI-FI (Киев)
29.05.2021 в 11:35
Я так и думал что в Металл пойдет
Ответить
0
0
Shilov 2020 (Кировоград )
29.05.2021 в 11:09
Такое впечатление что это будет команда "бывших" а не Металист который был при Маркевиче!
Ответить
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
29.05.2021 в 11:37
Красніков знає, що робить
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...