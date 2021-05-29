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Бывший игрок сборной Украины перейдет в Металл
Новый-старый харьковский клуб продолжает шуметь в медиапространстве
Вскоре новоиспеченный участник Первой Лиги "Металл" из Харькова пополнится бывший игроком сборной Украины. Им станет Евгений Селин, сообщает Tribuna.
Пока условия контракта неизвестны.
Последним клубом украинском был кипрский "Анортосис", в котором Евгений провел два сезона. Также он выступал за "Ворсклу", "Астерас", "Платаниас", "МТК Будапешт" и "Динамо". На его счету еще 23 матча в составе харьковского "Металлиста", который пытаются возродить на базе "Металла".
Селин также был участником Евро-2012 в составе сборной Украины. Всего за главную команду страны он провел 15 матчей, в которых отметился одним голом.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 350 тыс евро.
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