Бывший игрок сборной Украины перейдет в Металл

Вскоре новоиспеченный участник Первой Лиги "Металл" из Харькова пополнится бывший игроком сборной Украины. Им станет Евгений Селин, сообщает Tribuna.

Пока условия контракта неизвестны.

Последним клубом украинском был кипрский "Анортосис", в котором Евгений провел два сезона. Также он выступал за "Ворсклу", "Астерас", "Платаниас", "МТК Будапешт" и "Динамо". На его счету еще 23 матча в составе харьковского "Металлиста", который пытаются возродить на базе "Металла".

Селин также был участником Евро-2012 в составе сборной Украины. Всего за главную команду страны он провел 15 матчей, в которых отметился одним голом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 350 тыс евро.