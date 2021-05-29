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Гегедош: Не было никаких эмоций от выхода в УПЛ
Хотелось бы добыть его на поле
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Нападающий ровенского "Вереса" Роберт Гегедош прокомментировал выход команды в УПЛ:
"- Роби, что почувствовал, когда узнал, что команда досрочно вышла в УПЛ? Праздновали это событие? Если да - то как?
- Честно говоря, не было никаких эмоций. Наверное, чувствовали какие-то эмоции, если бы мы сами после финального свистка на футбольном поле официально завоевали путевку в УПЛ и отпраздновали это достижение тогда же с нашими верными болельщиками. Ведь они это заслужили. Но, случилось так, как случилось.
- Как команда будет искать мотивацию для заключительных трех матчей сезона?
- Мы это обсуждали в команде. Хотим завоевать первое место. Чтобы не было никаких нареканий о каком-то несправедливом выходе в УПЛ. Мы отдадим все силы в крайних трех матчах чемпионата!", - сказал Гегедош.
Сейчас "Верес" возглавляет таблицу Первой Лиги с одноочковим отрывом от второго "Черноморца" при матче в запасе. Подопечным Вирта осталось сыграть с "Оболонью", "Авангардом" и "Горняк-Спорт".
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