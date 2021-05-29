Гегедош: Не было никаких эмоций от выхода в УПЛ

Нападающий ровенского "Вереса" Роберт Гегедош прокомментировал выход команды в УПЛ:

"- Роби, что почувствовал, когда узнал, что команда досрочно вышла в УПЛ? Праздновали это событие? Если да - то как?

- Честно говоря, не было никаких эмоций. Наверное, чувствовали какие-то эмоции, если бы мы сами после финального свистка на футбольном поле официально завоевали путевку в УПЛ и отпраздновали это достижение тогда же с нашими верными болельщиками. Ведь они это заслужили. Но, случилось так, как случилось.

- Как команда будет искать мотивацию для заключительных трех матчей сезона?

- Мы это обсуждали в команде. Хотим завоевать первое место. Чтобы не было никаких нареканий о каком-то несправедливом выходе в УПЛ. Мы отдадим все силы в крайних трех матчах чемпионата!", - сказал Гегедош.