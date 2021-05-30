Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Прикарпатье уверенно переигрывает Авангард
В разборке аутсайдеров сильнее хозяева
Фото - ФК Альянс
На сложном поле, да еще и под акомпанемент дождя, в первом тайме "Прикарпатье" полностью переиграло "Авангард" и ушло на перерыв с комфортным преимуществом. Могло оно быть и вовсе крупным, если бы Роман Барчук забил пенальти, которое сам же и заработал. Но форвард иванофранковцев с точки отправил мяч выше перекладины.
Правда тот же Барчук спустя пять минут все же размочил Никиту Якубенко, хоть и у краматорчан были весьма обоснованные претензии по поводу того, что выбивался мяч из рук голкипера уже в зафиксированном состоянии. Тем не менее, судья отменить взятие ворот не решился. Ну а второй мяч оформил Иван Сондей, воспользовавшись позиционной ошибкой обороны и расстрелявший кипера с близкого расстояния.
В середине второго тайма команды обменялись голами - на результативное действие Павла Похитайло ответил буквально сразу же Василий Цюцюра. Таким образом, "Прикарпатье" за счет победы в очном матче подтянулось к "Авангарду" на расстояние двух очков.
Прикарпатье - Авангард 3:1 (2:0)
Голы: Барчук (34), Сондей (42), Цюцюра (64) - Похитайло (63)
На 29-й минуте Барчук не реализовал пенальти (выше)
Прикарпатье: Пицан, Курко, Француз, Сикач, Кузьмин, Сондей, Кохман, Семотюк, Барчук, Пастух, Цюцюра.
Авангард: Якубенко, Бородай О., Аних Чидера, Гуттинер, Зубков, Трояновский, Пыско, Толочко, Скотаренко, Чебаненко, Похитайло.
Популярное сейчас
- Де Брюйне получил перелом в финале Лиги Чемпионов
- Селюк: Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди
- Зинченко снял с шеи серебряную медаль сразу после вручения. ВИДЕО церемонии награждения победителя ЛЧ 2020/2021
- Усиление Металла под Первую лигу, кадровые изменения в Ворскле. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
Новости по теме
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
- 17:09 Украинские Горняк-Спорт все еще жив, превратят ли Энергию в фарм для Таврии - как прошел декабрь в соревнованиях ПФЛ
- 10:29 Украинские Первая лига. Фланговые открытия - выходцы из Второй лиги, бриллианты из трясины и свободный агент