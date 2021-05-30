Первая лига. Прикарпатье уверенно переигрывает Авангард

На сложном поле, да еще и под акомпанемент дождя, в первом тайме "Прикарпатье" полностью переиграло "Авангард" и ушло на перерыв с комфортным преимуществом. Могло оно быть и вовсе крупным, если бы Роман Барчук забил пенальти, которое сам же и заработал. Но форвард иванофранковцев с точки отправил мяч выше перекладины.

Правда тот же Барчук спустя пять минут все же размочил Никиту Якубенко, хоть и у краматорчан были весьма обоснованные претензии по поводу того, что выбивался мяч из рук голкипера уже в зафиксированном состоянии. Тем не менее, судья отменить взятие ворот не решился. Ну а второй мяч оформил Иван Сондей, воспользовавшись позиционной ошибкой обороны и расстрелявший кипера с близкого расстояния.

В середине второго тайма команды обменялись голами - на результативное действие Павла Похитайло ответил буквально сразу же Василий Цюцюра. Таким образом, "Прикарпатье" за счет победы в очном матче подтянулось к "Авангарду" на расстояние двух очков.

Прикарпатье - Авангард 3:1 (2:0)

Голы: Барчук (34), Сондей (42), Цюцюра (64) - Похитайло (63)

На 29-й минуте Барчук не реализовал пенальти (выше)

Прикарпатье: Пицан, Курко, Француз, Сикач, Кузьмин, Сондей, Кохман, Семотюк, Барчук, Пастух, Цюцюра.

Авангард: Якубенко, Бородай О., Аних Чидера, Гуттинер, Зубков, Трояновский, Пыско, Толочко, Скотаренко, Чебаненко, Похитайло.