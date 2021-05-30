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Первая лига. Прикарпатье уверенно переигрывает Авангард

Первая лига
(1 голосов)

В разборке аутсайдеров сильнее хозяева

Первая лига. Прикарпатье уверенно переигрывает Авангард

Фото - ФК Альянс

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

На сложном поле, да еще и под акомпанемент дождя, в первом тайме "Прикарпатье" полностью переиграло "Авангард" и ушло на перерыв с комфортным преимуществом. Могло оно быть и вовсе крупным, если бы Роман Барчук забил пенальти, которое сам же и заработал. Но форвард иванофранковцев с точки отправил мяч выше перекладины.

Правда тот же Барчук спустя пять минут все же размочил Никиту Якубенко, хоть и у краматорчан были весьма обоснованные претензии по поводу того, что выбивался мяч из рук голкипера уже в зафиксированном состоянии. Тем не менее, судья отменить взятие ворот не решился. Ну а второй мяч оформил Иван Сондей, воспользовавшись позиционной ошибкой обороны и расстрелявший кипера с близкого расстояния.

В середине второго тайма команды обменялись голами - на результативное действие Павла Похитайло ответил буквально сразу же Василий Цюцюра. Таким образом, "Прикарпатье" за счет победы в очном матче подтянулось к "Авангарду" на расстояние двух очков.

Прикарпатье - Авангард 3:1 (2:0)
Голы: Барчук (34), Сондей (42), Цюцюра (64) - Похитайло (63)
На 29-й минуте Барчук не реализовал пенальти (выше)
Прикарпатье: Пицан, Курко, Француз, Сикач, Кузьмин, Сондей, Кохман, Семотюк, Барчук, Пастух, Цюцюра.
Авангард: Якубенко, Бородай О., Аних Чидера, Гуттинер, Зубков, Трояновский, Пыско, Толочко, Скотаренко, Чебаненко, Похитайло.

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В статье: Авангард (Краматорск) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (5)
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Campernk (Миколаїв)
30.05.2021 в 18:03
Так палевно на контору может играть только авангард
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0
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
30.05.2021 в 18:02
Чесна гра? Ні не чули..)
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0
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.05.2021 в 18:31
Що за дурня, ну не ліпіть вже ту чесну гру і контору де треба і не треба. Просто бажання у Прикарпаття було більше, та і грали краще, тому і перемога.
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0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
30.05.2021 в 18:39
А чому в Авангарду не було бажання? Отож..) А коефіцієнт на перемогу Прикарпаття перед грою впав з 1.49 до 1.23. Це притому, що грали рівні команди, і таких котирувань не повинно було бути впринципі.
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Campernk (Миколаїв)
30.05.2021 в 18:42
И поэтому перед матчем коф на авангард резко прыгнул до 9)
0
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