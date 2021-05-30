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Первая лига. Волынь официально - все, Николаев продолжает борьбу
Минимальная победа "корабелов" и дубль капитана с игры
Фото - МФК Николаев
Важнейший матч для обеих команд начался в равной игре, даже с небольшим перевесом "Волыни" в плане владения мячом. Правда более острые моменты создавать удавалось именно "корабелам", например Сергей Кравченко уже в дебюте мог открывать счет после вброса аута в исполнении Владимира Одарюка.
Открыть же счет все же удалось "Николаеву" уже во второй части тайма, Богдан Куксенко исполнил навес слева и капитан команды, Богдан Кушниренко, выиграл второй этаж. Виталий Недилько застыл в полупозиции, так и не сыграв уверенно, либо на выходе, либо на линии. Этот гол стал девятым для Кушниренко в сезоне, но первым с игры!
Сработала связка двух Богданов и после перерыва. Причем снова Куксенко сделал навес со штрафного слева, а Кушниренко замкнул его ударом головой. Прям "Лилиан Тюрам" николаевского разлива!
Капитан "Николаева" настолько поймал кураж, что уже и дальними ударами проверял бдительность Недилько. Тем не менее, им часто не хватало точности, в плане которой Богдан явно уступал уровню своего же желания оформить хет-трик. И все же концентрацию в обороне терять тоже нельзя было хозяевам, хоть и ошибся в голевом эпизоде не Кушниренко, а Богдан Порох, который не выбил мяч достаточно далеко. Сиаваш получил передачу и имел достаточно времени, чтобы прицелиться и ударить.
Тем не менее, в оставшееся время лучанам так и не удалось счет сравнять. Хотя как минимум после удара Максима Войтиховского Бубенцов серьезно выручил хозяев. Владислав Приймак все же показал, что лично он проигрывать не умеет и со всего размаху коленом вонзился в спину Роману Попову, который только недавно восстановился от серьезной травмы. Тут же хавбек "Волыни" был справедливо удален, как и главный тренер "корабелов", бросившийся на поле защищать подопечного едва ли не в рукопашную.
Это означает, что "Волынь" третий год кряду останавливается рядом с повышением в классе, но так и не может шагнуть за эту черту. "Николаев" же, шансы которого еще месяц назад выглядели призрачными, теперь лишь на одно очко отстает от "Металлиста 1925"...
Николаев - Волынь 2:1 (1:0)
Голы: Кушниренко (33, 56) - Хагназари (66)
Удаление: Близнюк (90+5 гл. тр) - Приймак (90+5)
Николаев: Бубенцов, Ульянов, Порох, Парцвания, Кулинич, Кушниренко, Одарюк, Куксенко, Охрончук, Паламар, Кравченко.
Волынь: Недилько, Симинин, Войтиховский, Цюпа, Миронюк, Шарпар, Приймак, Чачуа, Протасов, Хагназари, Оринчак.
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