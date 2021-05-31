Оболонь - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Уход Павла Яковенко снял оковы с ног "пивоваров" и они вспомнили как это - побеждать. Недавно в Киеве был бит принципиальный соперник "Вереса", луцкая "Волынь". Да и самим ровенчанам есть что доказывать, прежде всего закономерность своего лидерства в сезоне...