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Оболонь - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Оболонь - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Оболонь

Новина українською

Уход Павла Яковенко снял оковы с ног "пивоваров" и они вспомнили как это - побеждать. Недавно в Киеве был бит принципиальный соперник "Вереса", луцкая "Волынь". Да и самим ровенчанам есть что доказывать, прежде всего закономерность своего лидерства в сезоне...

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В статье: Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
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