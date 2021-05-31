Первая лига. Верес обыграл Оболонь на выезде (2:0)

Матч, который срывался уже дважды, наконец, состоялся. Накануне 29-го (предпоследнего) тура "Оболонь" и "Верес" таки провели календарную встречу первого игрового дня, которую изначально перенесли с базовой даты 5-го сентября из-за коронавируса в стане ровенчан, а во второй раз из-за снегопада уже в марте 2021-го.

У гостей не смог из-за дисквалификации сыграть капитан команды Михаил Шестаков, к которому, возможно единственному, не было претензий по последним матчам, которые "Верес" провел неубедительно. В трех последних встречах подопечные Вирта дважды проиграли, ни разу не выиграли и пропустили девять голов. Тем не менее, гарантировали себе путевку в УПЛ, учитывая, что "Агробизнес" сенсационно проиграл "ВПК-Агро" (1:2).

"Оболонь" уже давно не борется за повышение в классе, строя команду на будущий сезон. Стоит признать, что Валерию Иващенко делать это удается лучше, чем предшественнику и в двух матчах кряду "Оболони" удавалось добиться победы. Добавлял "перца" и результат матча второго круга между этими соперниками, судьбу которого решил автогол Алексея Майданевича (0:1).

Тем не менее, активнее поединок начал "Верес", уже на второй минуте Роман Гончаренко снова мог забить со штрафного, но Василий Литвиненко все же сумел перевести мяч в перекладину, от которой тот вылетел обратно в поле. Вскоре Роберт Гегедош из убойной позиции пробил чуть выше. И все же стартовое давление гостей увенчалось успехом - Сергийчук обыгрался с Пасичем и Геннадий, убрав защитника, пробил точно в дальний нижний угол.

Лишь во втором тайме "Оболонь" пришла в себя и начала создавать реальные моменты, чтобы счет сравнять. Достаточно быстро наставник "пивоваров" перешел на игру в два форварда, выпустив в помощь к Батальскому еще и Алексея Щебетуна. Мединский и девятый номер "Оболони" были самыми острыми в завершении, но пробить Богдана Когута им никак не удавалось.

А вот у ровенчан с реализацией был полный порядок, снова героем голевого эпизода стал Геннадий Пасич, который прошел на дриблинге левым флангом и отдал пас на второй темп, где оказался в одиночестве Игорь Солдат. Красивый и сильный удар крайнего защитника "Вереса" в самую "девятку" и вопрос о победителе был уже на тот момент практически снят.

"Верес" прервал трехматчевую серию без побед и оторвался от второго места на четыре очка за два тура до финиша сезона. "Оболонь" же, скорее всего, закончит сезон восьмой.

Оболонь - Верес 0:2 (0:1)

Голы: Пасич (14), Солдат (63)

Оболонь: Литвиненко, Осман, Мате, Лукьянчук, Майданевич, Матяж, Савченко, Мурза, Суханов, Слободян, Батальский.

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Дахновский, Полюлях, Панасенко, Пасич, Гегедош, Сергийчук.

Предупреждения: Слободян (22), Майданевич (67) - Когут (78)