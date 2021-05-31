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Лидер Альянса продолжит карьеру в Ингульце
Остальных ведущих игроков клуб постарается сохранить
Фото: fc-alliance.com.ua
В "Альянсе" на одного Шарая будет меньше.
Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал о кадровых изменениях в команде и где планирует готовиться к новому сезону.
"Уже точно можно сказать, что "Альянс" покинет один из братьев Шарай – Владислав, который переходит в элитный "Ингулец". 5 июня он сыграет против "Черноморца" и отправится в краткосрочный отпуск, чтобы подготовку к новым испытаниям начать уже в составе команды из Петрово. Это просьба руководства "Ингульца".
Остальных ведущих игроков постараемся сохранить. Будут предложены новые контракты Николаю Агапову, Вячеславу Поднебенному, Валерию Рогозинскому, Александру Лебеденко, Константину Ярошенко, у которых они заканчиваются этим летом.
В шорт-листе "Альянса" находятся фамилии десяти потенциальных новичков, с ними определимся в начале июля, когда стартует подготовка к новому сезону. Все сборы пройдут в Ахтырке, где имеются надлежащие условия", - сказал Ярошенко.
Отметим, что в текущем сезоне Первой лиги 24-летний футболист за "Альянс" во всех турнирах провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал шесть результативных передач. Добавим, что в составе команды из пгт. Липовая Долина играет брат Шарая - Станислав.
Напомним, что за два тура до финиша первенства в Первой лиге "Альянс" занимает шестое место, набрав 47 очков.
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