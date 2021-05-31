Лидер Альянса продолжит карьеру в Ингульце

В "Альянсе" на одного Шарая будет меньше.

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал о кадровых изменениях в команде и где планирует готовиться к новому сезону.

"Уже точно можно сказать, что "Альянс" покинет один из братьев Шарай – Владислав, который переходит в элитный "Ингулец". 5 июня он сыграет против "Черноморца" и отправится в краткосрочный отпуск, чтобы подготовку к новым испытаниям начать уже в составе команды из Петрово. Это просьба руководства "Ингульца".

Остальных ведущих игроков постараемся сохранить. Будут предложены новые контракты Николаю Агапову, Вячеславу Поднебенному, Валерию Рогозинскому, Александру Лебеденко, Константину Ярошенко, у которых они заканчиваются этим летом.

В шорт-листе "Альянса" находятся фамилии десяти потенциальных новичков, с ними определимся в начале июля, когда стартует подготовка к новому сезону. Все сборы пройдут в Ахтырке, где имеются надлежащие условия", - сказал Ярошенко.