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Лидер Альянса продолжит карьеру в Ингульце

Первая лига
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Остальных ведущих игроков клуб постарается сохранить

Лидер Альянса продолжит карьеру в Ингульце

Фото: fc-alliance.com.ua

Новина українською

В "Альянсе" на одного Шарая будет меньше.

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал о кадровых изменениях в команде и где планирует готовиться к новому сезону.

"Уже точно можно сказать, что "Альянс" покинет один из братьев Шарай – Владислав, который переходит в элитный "Ингулец". 5 июня он сыграет против "Черноморца" и отправится в краткосрочный отпуск, чтобы подготовку к новым испытаниям начать уже в составе команды из Петрово. Это просьба руководства "Ингульца".

Остальных ведущих игроков постараемся сохранить. Будут предложены новые контракты Николаю Агапову, Вячеславу Поднебенному, Валерию Рогозинскому, Александру Лебеденко, Константину Ярошенко, у которых они заканчиваются этим летом.

В шорт-листе "Альянса" находятся фамилии десяти потенциальных новичков, с ними определимся в начале июля, когда стартует подготовка к новому сезону. Все сборы пройдут в Ахтырке, где имеются надлежащие условия", - сказал Ярошенко.

Отметим, что в текущем сезоне Первой лиги 24-летний футболист за "Альянс" во всех турнирах провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал шесть результативных передач. Добавим, что в составе команды из пгт. Липовая Долина играет брат Шарая - Станислав.

Напомним, что за два тура до финиша первенства в Первой лиге "Альянс" занимает шестое место, набрав 47 очков.

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В статье: Юрий Ярошенко Владислав Шарай Альянс (Липовая Долина)
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