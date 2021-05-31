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Три игрока продлили контракт с Вересом

Первая лига
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Солдат, Панасенко и Петько будут играть в УПЛ

Три игрока продлили контракт с Вересом

Фото: nkveres.com

Новина українською

"Верес" продлил контракты с защитником Игорем Солдатом и полузащитниками Сергей Панасенко и Сергем Петько.

Солдат и Петько продлили контракты на год. Панасенко подписал соглашение по схеме 1+1.

30-летний Солдат забил 1 гол и сделал две результативные передачи в 26 поединках Первой лиги.

27-летний Петько отметился пятью мячами в 21 матче.

На счету 29-летнего Панасенко 2 гола и четыре голевые передачи в 13 встречах Первой лиги.

Напомним, что "Верес" продолжит выступления в украинской Премьер-лиге.

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В статье: Верес (Ровно) Игорь Солдат Сергей Панасенко Сергей Петько
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Источник:
НК Верес

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