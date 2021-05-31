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Три игрока продлили контракт с Вересом
Солдат, Панасенко и Петько будут играть в УПЛ
Фото: nkveres.com
"Верес" продлил контракты с защитником Игорем Солдатом и полузащитниками Сергей Панасенко и Сергем Петько.
Солдат и Петько продлили контракты на год. Панасенко подписал соглашение по схеме 1+1.
30-летний Солдат забил 1 гол и сделал две результативные передачи в 26 поединках Первой лиги.
27-летний Петько отметился пятью мячами в 21 матче.
На счету 29-летнего Панасенко 2 гола и четыре голевые передачи в 13 встречах Первой лиги.
Напомним, что "Верес" продолжит выступления в украинской Премьер-лиге.
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