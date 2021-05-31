Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возрожденный Металлист зарегистрировал торговую марку. Металлист 1925 сменит название
В Харькове будет только один Металлист
instagram.com/fcmetalua
Харьковский
Все дело в том, что в патентном бюро была зарегистрирована торговая марка Металлист и уже была передана клубу Металл, который с нового сезона и сменит название.
И так как больше никто не имеет права использовать логотип и название Металлиста в никаких вариациях, Металлист 1925 также сменит название.
Возможно, Металлист 1925 будет переименован в Авангард, но возможно будут и другие варианты названия клуба.
Напомним, что Металл по итогам сезона вышел в Первую лигу, а Металлист 1925 борется за выход в УПЛ.
Популярное сейчас
- Ярославский: Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ и еврокубки
- Красников: Если будет возможность взять хорошего бразильца в Металлист – возьмем
- "Свой потенциал я не раскрыл даже на половину". Игрок сборной Украины - о своих перспективах
- Обладатель Кубка чемпионов интересуется Забарным, турецкий вектор Шахтера. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО