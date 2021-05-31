  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Возрожденный Металлист зарегистрировал торговую марку. Металлист 1925 сменит название
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возрожденный Металлист зарегистрировал торговую марку. Металлист 1925 сменит название

Первая лига
(1 голосов)

В Харькове будет только один Металлист

Возрожденный Металлист зарегистрировал торговую марку. Металлист 1925 сменит название

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Харьковский Металлист 1925 в следующем сезоне сменит название, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Все дело в том, что в патентном бюро была зарегистрирована торговая марка Металлист и уже была передана клубу Металл, который с нового сезона и сменит название.

И так как больше никто не имеет права использовать логотип и название Металлиста в никаких вариациях, Металлист 1925 также сменит название.

Возможно, Металлист 1925 будет переименован в Авангард, но возможно будут и другие варианты названия клуба.

Напомним, что Металл по итогам сезона вышел в Первую лигу, а Металлист 1925 борется за выход в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
DOMENICO (Lviv)
31.05.2021 в 23:57
Авангард Харків? Звучить круто.
Ответить
0
0
Назар Кусий (Львів)
31.05.2021 в 23:25
Те, що у Харкові повинно бути два клуби, то зрозуміло. Але не два Металісти. І які Варіанти? ФК Харків, мож Маяк - був такий клуб в Другій Лізі совка, Аванград зараз фарм М1925.
Ответить
0
0
andyqd (Сан Хосе)
31.05.2021 в 23:18
Цыганык - чмошник и лжец
Ответить
0
-2
avatar
atomek (Львов)
31.05.2021 в 23:22
кидаясь такими предъявами без каких-то доказательств - вы просто балабол
Ответить
0
0
Tasman4ik (Харьков)
31.05.2021 в 23:08
интересно, почему циганика не пускают на игры 1925? может потому, что он лживая тварь и вот это очередной пример?
Ответить
+3
-2
Zm23Kh (Харьков)
31.05.2021 в 22:30
Вот незадача, ТМ "Металлист 1925" зарегистрирована уже минимум три года, а ТМ "Металлист" только хочет получить патент... Но откуда Цыганыку это знать...
Ответить
+4
-3
Безумный суслик (Харьков)
31.05.2021 в 22:25
брехня
Ответить
+5
-1
Tasman4ik (Харьков)
31.05.2021 в 22:29
что взять от циганика. лживое ничтожество
Ответить
+4
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...