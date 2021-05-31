Возрожденный Металлист зарегистрировал торговую марку. Металлист 1925 сменит название

Харьковский Металлист 1925 в следующем сезоне сменит название, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Все дело в том, что в патентном бюро была зарегистрирована торговая марка Металлист и уже была передана клубу Металл, который с нового сезона и сменит название.

И так как больше никто не имеет права использовать логотип и название Металлиста в никаких вариациях, Металлист 1925 также сменит название.

Возможно, Металлист 1925 будет переименован в Авангард, но возможно будут и другие варианты названия клуба.

Напомним, что Металл по итогам сезона вышел в Первую лигу, а Металлист 1925 борется за выход в УПЛ.