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Хавбек Клец может присоединиться к лидеру Первой лиги
Украинец покинул азербайджанский клуб
Полузащитник Дмитрий Клец может присоединиться к "Вересу". Об этом сообщает SportArena.
Вчера, 31 мая, "Сабах" объявил о прекращении сотрудничества с Клецом. Контракт украинца с азербайджанским клубом истек и стороны не стали продлевать соглашение.
Клец присоединился к "Сабаху" в феврале текущего года. В составе азербайджанской команды 25-летний футболист успел сыграть в 6-и поединках в местном чемпионате, но результативными действиями не отмечался.
Ранее Клец играл за азербайджанскую "Кешлю". В Украине Дмитрий выступал за львовские "Карпаты".
Напомним, что "Верес" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая "Черноморец" на четыре балла. Команда из Ровно досрочно вышла в УПЛ.
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