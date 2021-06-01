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Верес определился с местом проведением домашних матчей в УПЛ
В клубе надеются принимать соперников в Ровно весной 2022 года
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, где ровенчане будут проводить в новом сезоне домашние матчи в чемпионате УПЛ и где собирается базироваться молодежный состав.
"Уже достигнута договоренность с властными структурами Волынской области, что в новом сезоне домашней ареной "Вереса" станет луцкий стадион "Авангард". Хотя мы все надеемся, что в весенней части чемпионата "Верес" уже будет принимать соперников в Ровно. Пока что грех жаловаться, реконструкция местного стадиона "Авангард" идет полным ходом. Важно, что нет проблем с финансированием.
Что касается молодежного состава (U-19), то мы еще не определились с тем, где он будет дислоцироваться. Сразу три района Ровенской области изъявили желание выступить в роли хозяев календарных матчей, посмотрим, где предложат лучшие условия. Кстати, тренировать дублеров будет известный в прошлом футболист Богдан Самардак, с которым уже подписан контракт", - рассказал Надеин.
Футболисты "Вереса" возвратятся из отпуска 15 июня. Первый этап подготовки к новым испытаниям пройдет в Ровно, а второй - в Винниках, где к услугам подопечных Юрия Вирта будут не только качественные поля, но и квалифицированные спарринг-партнеры".
Напомним, что "Верес" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая "Черноморец" на четыре балла. Команда из Ровно досрочно вышла в УПЛ.
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