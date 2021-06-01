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Шершень: Металлист 1925 весной выглядит на голову сильнее

Первая лига
(1 голосов)

Команда продолжает борьбу за выход в УПЛ

Шершень: Металлист 1925 весной выглядит на голову сильнее

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень поделился впечатлениями от матча с "Черноморцем" (0:1), а также отметил прогресс команды весной.

- Михаил, поделитесь впечатлениями от матча с "Черноморцем"? Можно сказать, что был просто не ваш день?

- Конечно, команда рассчитывала на победу. Долгое время не проигрывали и ощущения очень неприятные. Считаю, что доминировали на поле, контролировали игру. К сожалению, реализация нас подвела. Бывают такие дни, когда мяч просто не идет в ворота и ничего нельзя поделать.

- На 12-й минуте Путря с пенальти открыл счет в матче. Этот мяч сломал ваш план на игру?

- Всегда неприятно пропускать в начале встречи. Считаю, что после пропущенного мяча стали играть смелее. Если бы фортуна была на нашей стороне, то результат был бы совсем другим.

- После игры Валерий Кривенцов сказал, что "Металлист 1925" самая сильная команда в Первой лиге. Как прокомментируете эти слова?

- Действительно, весной достигли прогресса во многих компонентах. Мы хорошо поработали во время зимнего межсезонья и это сейчас дает свой результат. Если сравнивать с первым кругом, то "Металлист 1925" сейчас выглядит на голову сильнее. Наша беспроигрышная серия, которая была к игре с "Черноморцем" является тому подтверждением.

- "Николаев" приблизился к вашей команды на расстояние одного зачетного пункта. Кого считаете своим главным конкурентом: "Николаев" или "Агробизнес"?

- Здоровая конкуренция всегда идет на пользу. У нас есть своя цель, к которой движемся. Оба коллектива сильные и они это доказывают своей игрой. Надеюсь, что наша команда победит в заключительных турах и не даст шансов соперникам. Сделаем все, чтобы занять заветное третье место.

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В статье: Михаил Шершень Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.06.2021 в 16:21
вас сожрут и вы знаете кто --уже сказали меняйте название команды потом переманят хороших игроков
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