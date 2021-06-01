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Шершень: Металлист 1925 весной выглядит на голову сильнее
Команда продолжает борьбу за выход в УПЛ
Защитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень поделился впечатлениями от
- Михаил, поделитесь впечатлениями от матча с "Черноморцем"? Можно сказать, что был просто не ваш день?
- Конечно, команда рассчитывала на победу. Долгое время не проигрывали и ощущения очень неприятные. Считаю, что доминировали на поле, контролировали игру. К сожалению, реализация нас подвела. Бывают такие дни, когда мяч просто не идет в ворота и ничего нельзя поделать.
- На 12-й минуте Путря с пенальти открыл счет в матче. Этот мяч сломал ваш план на игру?
- Всегда неприятно пропускать в начале встречи. Считаю, что после пропущенного мяча стали играть смелее. Если бы фортуна была на нашей стороне, то результат был бы совсем другим.
- После игры Валерий Кривенцов сказал, что "Металлист 1925" самая сильная команда в Первой лиге. Как прокомментируете эти слова?
- Действительно, весной достигли прогресса во многих компонентах. Мы хорошо поработали во время зимнего межсезонья и это сейчас дает свой результат. Если сравнивать с первым кругом, то "Металлист 1925" сейчас выглядит на голову сильнее. Наша беспроигрышная серия, которая была к игре с "Черноморцем" является тому подтверждением.
- "Николаев" приблизился к вашей команды на расстояние одного зачетного пункта. Кого считаете своим главным конкурентом: "Николаев" или "Агробизнес"?
- Здоровая конкуренция всегда идет на пользу. У нас есть своя цель, к которой движемся. Оба коллектива сильные и они это доказывают своей игрой. Надеюсь, что наша команда победит в заключительных турах и не даст шансов соперникам. Сделаем все, чтобы занять заветное третье место.
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