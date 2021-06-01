Форвард Альянса признан лучшим игроком мая в Первой лиге

ПФЛ и информационный партнер ua-football.com определили лучшего игрока мая. Им стал нападающий " Альянса " Николай Агапов.

На уровне Первой лиги 27-летний нападающий, который родился в Харькове, настоящий "гуру". Поиграл он здесь ранее в течение четырех сезонов и за черниговскую "Десну", и за харьковский "Гелиос", а также за "Авангард" из Краматорска. Везде Николай Агапов был если не основным, то близким к основе игроком, активно подавал надежды в период с 2013 по 2017.

Поэтому, когда перед своим дебютом в дивизионе "Альянс" решил обратиться к услугам футболиста, который последние три года провел за границей (третья лига Турции и элитный дивизион Узбекистана), никто не удивился. Странным было другое - то, насколько быстро Агапов влился в коллектив и стал своим, начал забивать с первого же тура и матча против "ВПК-Агро" (3:2). Правда посследующих голов от него пришлось ждать до ноября, когда нападающий взорвался дублем в ворота того же соперника, но в выездном поединке (3:1).

Остальные же пять голевых свершений Николай Агапов приберег уже на май 2021-го, став героем победы в Горишних Плавнях (3:2), где оформил хет-трик, а также прямым участником уверенных викторий своей команды над "Полесем" (4:2) и "Прикарпатьем" (4:1) в домашних матчах.

Кстати, немного о достижении "Альянса". Команда из Липовой Долины в прошлом месяце установила клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии (11 матчей), а также по количеству игр подряд без поражений дома (десять встреч). Неприступным для соперников по дивизиону остается и стадион "Юбилейный" в Сумах, где у подопечных Юрия Ярошенко шесть побед и три ничьи без поражений в текущем сезоне. Последним штрихом можно напомнить, что против "Вереса", нынешнего лидера Первой лиги, "Альянс" набрал четыре очка из шести возможных, забив в общей сложности пять мячей.

Это позволяет быть оптимистами и верить, что уже в следующем сезоне команда окажется в числе лидеров турнира, а Николай Агапов, если и дальше возьмется забивать по голу в среднем за три поединка, имеет все шансы вместе с этим клубом подняться в элиту. Пока же просто отмечаем ударный месяц для опытного форварда, который практически безальтернативно ставит его на первое место нашего традиционного хит-парада.